L’entraîneur espagnol sous pression Vilda salue la victoire “historique” contre l’USWNT au milieu d’une rangée de joueurs

L’entraîneur féminin espagnol Jorge Vilda a déclaré que son équipe avait fait preuve de courage lors de sa victoire amicale 2-0 contre les États-Unis mardi, enregistrant sa première victoire contre les champions du monde malgré l’absence de plusieurs joueuses clés au milieu d’une controverse hors terrain.

Vilda avait omis 15 joueurs de son équipe qui auraient dit à la fédération nationale (RFEF) qu’ils quitteraient leurs fonctions internationales s’il restait aux commandes.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Les joueurs se disaient mécontents de la gestion des blessures, de l’ambiance dans les vestiaires, de la sélection de l’équipe de Vilda et de ses entraînements.

Les joueurs ont nié avoir demandé le limogeage de l’entraîneur et ont déclaré qu’ils n’avaient fait part de leurs préoccupations à la RFEF que dans le but d’améliorer les performances du groupe.

“Je pense que c’est une journée historique pour le football espagnol puisque nous avons battu les États-Unis, la meilleure équipe du monde, pour la toute première fois”, a déclaré Vilda.

Les buts de Laia Codina et Esther Gonzalez ont valu à l’Espagne une victoire 2-0 contre les États-Unis mardi. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

“Tous les éloges vont à mes joueurs car ils ont montré tout leur courage et comment faire les choses de la bonne manière. Nous avons été très compétitifs jusqu’à la fin du match.

“Pour le moment, nous nous concentrons sur le plaisir et la victoire car cela n’arrive pas tous les jours. Nous aurons le tirage au sort de la Coupe du monde féminine dans environ 15 jours en Nouvelle-Zélande, découvrirons nos adversaires et commencerons les préparatifs… “

La milieu de terrain Maite Oroz a déclaré que la victoire était un moment qu’elle n’oublierait jamais.

“Nous savions que ce serait un match difficile contre la meilleure équipe nationale du monde”, a déclaré Oroz. “Nous l’avons abordé de la meilleure façon possible et à la fin le bonheur de l’équipe était plus qu’évident parmi ceux qui ont joué et ceux qui n’ont pas joué.”