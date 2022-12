L’entraîneur espagnol Luis Enrique est responsable de l’élimination de la Coupe du monde

L’entraîneur espagnol Luis Enrique a assumé l’entière responsabilité de l’élimination choquante de son équipe en Coupe du monde face au Maroc mardi soir au stade Education City du Qatar.

Malgré la domination de la possession de possession et le recul du Maroc pendant de longues portions de plus de 120 minutes de temps réglementaire et de prolongation, le match s’est terminé 0-0 et est allé aux tirs au but où l’Espagne a eu deux tentatives sauvées par Yassine Bounou et une sur le poteau avant qu’Achraf Hakimi ne marque. le coup de pied gagnant pour l’équipe africaine.

– Ogden : Comment le magnifique Maroc a renvoyé l’Espagne de la Coupe du monde

– Parenthèse Coupe du monde : Qui affronte qui en huitièmes de finale ?

“La responsabilité est la mienne”, a déclaré Luis Enrique après le match. “J’ai choisi les trois premiers tireurs de penalty, qui étaient ceux que je pensais être les meilleurs spécialistes du terrain. Nous ne sommes même pas arrivés au quatrième. Bounou est un gardien spectaculaire dans cet aspect, il a un pourcentage élevé d’aller à droite Il était génial.

C’était la deuxième fois en autant de Coupes du monde que l’Espagne était éliminée lors d’une fusillade – perdant face à la Russie, pays hôte, sur place en 2018 – et l’ancien entraîneur de Barcelone a dû déplorer l’incapacité de son équipe à faire en sorte que son énorme avantage en possession compte. .

“Le football est un sport merveilleux et passionné, mais une équipe peut gagner sans attaquer”, a déclaré Luis Enrique. “Le Maroc a attaqué une ou deux fois et a été dangereux, mais nous avons complètement dominé le jeu et essayé de créer.

“Nous aurions aimé en créer plus. C’était difficile pour nous. Nous avons eu 11 tirs je pense, mais peu au but. Dans le dernier mouvement du match, Pablo Sarabia a frappé le poteau. La séance de tirs au but a été difficile pour nous. Mais je Je suis fier de mes joueurs.”

L’entraîneur espagnol Luis Enrique et le milieu de terrain Sergio Busquets s’occupent de leur défaite en fusillade en Coupe du monde contre le Maroc. Getty Images

L’Espagne avait la troisième équipe la plus jeune de la Coupe du monde, avec Gavi, 18 ans, et Pedri, qui a eu 20 ans pendant le tournoi, montrant une maturité au-delà de leurs années au cœur du milieu de terrain de l’équipe, tandis que les attaquants de 20 ans Ansu Fati et Nico Williams avait l’air plein de potentiel lorsqu’il est sorti du banc.

Cependant, Luis Enrique a été franc dans son évaluation finale du résultat, tout en abordant également son avenir en tant que manager de l’équipe nationale.

“Nous devons féliciter les gagnants”, a déclaré Luis Enrique. “Ils ont joué leur jeu, ça s’est bien passé, ils ont été meilleurs que nous aux tirs au but. Je pense que les enfants doivent apprendre à perdre, que vous le méritiez ou non.

“En ce moment, j’ai hâte de rentrer chez moi pour voir ma famille et mes chiens et être avec eux. Je suppose qu’à partir de la semaine prochaine, lorsque le président [Luis Rubiales] considère que c’est opportun, nous parlerons de ce que l’avenir peut apporter. Pour le moment, cela ne signifie rien pour moi, car nous devons assimiler cette déception et la gérer de la meilleure façon.”

Le milieu de terrain vétéran espagnol Sergio Busquets a également spéculé sur ce qui aurait pu se passer après la défaite et a admis que décider d’un match depuis le point de penalty était toujours une proposition 50-50 après avoir vu l’un de ses tirs au but refusé par Bounou.

“Nous voulions continuer [in the competition]”, a déclaré Busquets. “Je pense que nous avons bien fait, c’était un match difficile et physique, au fil du temps, nous avons trouvé plus d’espaces, et dans le temps supplémentaire, c’était pareil. On a même eu la chance de Sarabia, c’est dommage, et puis ce sont les penaltys de la manière la plus cruelle.

“C’était dur pour nous. On a essayé de les fatiguer, de trouver des espaces. Parfois on y est parvenu, et on a manqué un peu de chance, le dernier ballon ou l’arrivée.

“C’est toujours pile ou face [with penalties]. On a raté les trois premiers penaltys et c’est très difficile comme ça.”