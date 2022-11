L’entraîneur espagnol Luis Enrique diffusera sur Twitch pendant la Coupe du monde

Il est presque 23h30, six jours avant le début de la Coupe du monde, et le sélectionneur espagnol Luis Enrique a une annonce à faire : “Streamers du monde, écartez-vous ! Je descends et je n’ai pas de freins !”

Non content de l’ampleur de la tâche principale qui l’attend au Qatar – mener l’Espagne à la gloire de la Coupe du monde pour la première fois depuis 2010 – l’entraîneur a décidé de relever un autre défi : conquérir Twitch.

La plate-forme de diffusion vidéo en direct, fondée il y a dix ans, est désormais plus populaire que jamais avec environ 140 millions d’utilisateurs actifs par mois, y compris des footballeurs de haut niveau tels que Gerard Pique et Sergio Aguero.

Dans une vidéo postée sur Twitter et Instagram Lundi, Luis Enrique a révélé qu’il prévoyait de les rejoindre, en commençant par le Qatar.

“J’enregistre cette vidéo pour annoncer que je suis devenu streamer”, a-t-il déclaré. “Eh bien, je ne suis pas encore un streamer, c’est une vidéo. Je n’ai pas encore commencé. Mais mon idée est de diffuser pendant le temps où nous sommes au Qatar. Nous arrivons aux premières heures de [Friday] Le 18 novembre, donc je pense que je pourrai commencer à diffuser ce jour-là.”

Luis Enrique a parfois eu une relation difficile et conflictuelle avec les médias espagnols – en particulier ceux basés à Madrid, depuis son passage controversé du Real Madrid à Barcelone en tant que joueur en 1996 – et même s’il participera toujours à conférences de presse officielles au Qatar, le streaming lui permettra de s’adresser directement aux supporters de La Roja et toute autre personne qui veut regarder.

“C’est une idée qui, je pense, pourrait être intéressante, d’établir une relation directe avec vous, les fans”, a-t-il déclaré. “Pour établir une relation plus directe, sans filtres, plus spontanée, plus naturelle. Je pense que ça pourrait être intéressant pour tout le monde.”

S’exprimant dans sa vidéo lundi, cependant – enregistrée dans ce qui ressemblait à un bureau faiblement éclairé, avec un tableau blanc tactique en arrière-plan – il a admis qu’il y avait beaucoup de travail à faire.

“Comme vous pouvez le voir, je ne peux que m’améliorer”, a-t-il déclaré. “L’éclairage de cette vidéo est inadéquat. Mon micro est de troisième division. Et mon visage est ce qu’il est !”

Dans un tweet ultérieur, Luis Enrique a partagé un lien vers sa nouvelle chaîne Twitch – qui, au moment de la rédaction de cet article, avait déjà amassé 58 000 abonnés avant même sa première diffusion en direct – et un nouveau compte Instagramoù il a commencé à publier des photos la semaine dernière.

Un selfie posté sur Instagramtôt mardi matin, était accompagné de la légende joviale “Jour 2. Le premier de mon personnel à arriver au gymnase… que je m’entraîne, c’est une autre affaire!”

Il reste à voir comment la nouvelle passion de Luis Enrique pour le streaming se répercutera sur son équipe, dont beaucoup sont eux-mêmes actifs sur les réseaux sociaux.

“C’est une façon de se rapprocher des gens”, a déclaré le défenseur Hugo Guillamon – qui, à 22 ans, combine sa carrière à Valence et en Espagne avec des études d’ingénierie biomédicale à l’Universidad Politecnica de Valencia – lors d’une conférence de presse. “Cela a beaucoup augmenté récemment. C’est naturel. Je pense que les gens vont l’aimer.”

L’Espagne s’envole pour Amman mardi pour jouer un match amical avant la Coupe du monde avec la Jordanie, avant de se rendre au Qatar pour commencer à se préparer pour les matchs de la phase de groupes avec le Costa Rica, l’Allemagne et le Japon.

Que l’Espagne progresse vers les dernières étapes du tournoi – comme elle l’a fait à l’Euro 2020, atteignant les demi-finales – ou qu’elle s’effondre en phase de groupes, les flux Twitch de Luis Enrique devraient constituer un visionnage essentiel.