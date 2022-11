L’entraîneur espagnol Luis Enrique deviendra un “streamer” en ligne pendant la Coupe du monde

L’entraîneur espagnol Luis Enrique a fait une annonce surprise qui le rapprochera des supporters lors de la finale de la Coupe du monde du Qatar, en annonçant qu’il deviendrait un “streamer” en ligne pendant le tournoi.

L’entraîneur espagnol a publié une vidéo dans laquelle il a déclaré qu’il établirait des connexions vidéo en direct avec les fans.

A lire aussi : Ronaldo risque United Legacy après une interview explosive

“L’idée est simplement d’établir une relation directe avec les fans qui pourraient être intéressés par des informations en direct sur l’équipe, d’un point de vue personnel du mien et du staff d’entraînement”, a déclaré Enrique dans sa vidéo, rapporte Xinhua.

“J’ai hâte de vivre et de partager l’ambiance et la pression d’une Coupe du monde”, a-t-il ajouté, précisant qu’il tiendrait probablement sa première séance le 18 novembre.

Pendant ce temps, le milieu de terrain vétéran espagnol du FC Barcelone Sergio Busquets est sur le point de disputer sa quatrième Coupe du monde, après 2010 lorsqu’il a aidé l’Espagne à remporter son premier titre, 2014 et 2018.

Désormais, il sera à nouveau un membre clé du milieu de terrain espagnol au Qatar, malgré son âge de 34 ans.

A lire aussi : Rafael Nadal déterminé à revenir à son meilleur absolu

“Cela fait de nombreuses années en première ligne, endurant beaucoup de choses, à la fois dans l’équipe nationale et dans le club, passant des tests continus”, a-t-il déclaré dans une interview au magazine espagnol ‘Panenka’.

Il a déclaré que l’entraîneur espagnol Luis Enrique avait le plein soutien de ses joueurs.

“Luis Enrique est la personne la plus responsable de tous les joueurs de l’équipe. C’est lui qui travaille au jour le jour et qui les connaît tous et ce qu’ils peuvent apporter. C’est lui qui prépare les matchs et nous convainc de l’idée d’un jeu avec des faits et des explications. Nous sommes avec lui jusqu’au bout”, a commenté Busquets.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici