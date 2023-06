L’entraîneur espagnol Luis de la Fuente fait face à un test décisif contre l’Italie en demi-finale

L’entraîneur espagnol Luis de la Fuente fait face à un moment clé au début de son règne lorsque son équipe affrontera l’Italie en demi-finale de la Ligue des Nations jeudi à Enschede.

Le joueur de 61 ans a été nommé par surprise en décembre à la place de Luis Enrique après que l’Espagne se soit retirée de la Coupe du monde contre le Maroc en huitièmes de finale.

Une victoire peu convaincante contre une équipe norvégienne sans l’attaquant Erling Haaland, malgré le score catégorique de 3-0, et une défaite 2-0 en Écosse lors de ses deux premiers matches en mars ont suscité de vives critiques en Espagne.

Certains rapports ont même suggéré que son avenir pourrait être en jeu si l’équipe échouait dans le dernier carré de la Ligue des Nations aux Pays-Bas.

De la Fuente veut que l’Espagne joue d’une manière globalement similaire au jeu de possession de Luis Enrique, qui frise le dogme, mais avec plus de capacité à aller directement si nécessaire.

Alors que les supporters et les médias ne sont pas sûrs de De la Fuente, ses joueurs l’ont défendu plus tôt cette semaine.

« L’entraîneur travaille très bien, avec enthousiasme et espoir, et c’est le plus important », a déclaré le défenseur Jesus Navas.

« Je soulignerais l’énergie, le travail et l’unité, c’est très excitant. Il est avec nous à chaque instant, il nous aide. »

Le défenseur vétéran a été appelé après près de trois ans d’absence de l’équipe nationale.

L’un des premiers gestes de De la Fuente a été de dire à l’arrière central Sergio Ramos qu’il n’était pas nécessaire, ce qui a poussé l’ancien joueur du Real Madrid à se plaindre d’avoir été injustement écarté en raison de son âge.

Cependant, De la Fuente a déclaré qu’il choisissait les joueurs qui, selon lui, serviraient le mieux l’équipe et la sélection du défenseur de Séville, âgé de 37 ans, en est la représentation.

– ‘Bonne motivation’ –

Le gardien Unai Simon a également soutenu De la Fuente, qui l’a entraîné au niveau des jeunes.

« C’est un très bon entraîneur, un bon motivateur, il ne s’énerve pas et ne perd pas le terrain, c’est un très bon manager », a déclaré le joueur de l’Athletic Bilbao.

« Pour moi, il a beaucoup grandi. Aux Jeux (Olympiques), il a montré sa capacité à (entraîner) l’Espagne.

« Ce que j’ai vu de ce qu’il transmet, et les outils qu’il nous donne sont les bons pour faire face à cette compétition, il a toute ma confiance. »

Simon a souligné que le prédécesseur de De la Fuente, Luis Enrique, qui avait remporté le triplé avec Barcelone en 2015, avait également été critiqué.

« La figure de l’entraîneur a toujours été débattue, avec Luis Enrique vous avez aussi débattu de lui », a poursuivi le gardien.

« Nous ne pensons pas à ce qui s’est passé à Glasgow, nous pensons à la demi-finale. Ce qui s’est passé ne nous alourdira pas, cela nous servira d’apprentissage. »

Alors que le buteur de la finale de la Ligue des champions Rodri et son coéquipier de Manchester City Aymeric Laporte passent le début de la semaine à célébrer leur triomphe européen, la nouvelle « signature » Robin Le Normand pourrait bien faire ses débuts.

Le défenseur français de la Real Sociedad, Le Normand, a obtenu la nationalité espagnole en mai et a été appelé pour les quatre derniers, ce qui représente une chance pour La Roja de mettre fin à une décennie de sécheresse de trophées.

Le dernier succès international de l’Espagne est survenu en 2012 avec le triomphe du Championnat d’Europe, assuré par un 4-0 contre l’Italie, qui a remporté l’édition 2020.

L’arrière gauche du Paris Saint-Germain, Juan Bernat, s’est retiré de l’équipe blessé et a été remplacé lundi par la nouvelle recrue du Real Madrid, Fran Garcia.

Dani Olmo est également incertain pour le choc avec l’Italie, mais De la Fuente ne l’a pas remplacé, espérant que l’attaquant sera prêt pour une finale potentielle contre les Pays-Bas ou la Croatie.

Cette pièce maîtresse du dimanche à Rotterdam est l’objectif de De la Fuente et de son équipe et ne pas l’atteindre serait une nouvelle frappe contre sa carrière naissante au plus haut niveau.

