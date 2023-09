L’entraîneur espagnol Jorge Vilda limogé suite au scandale du baiser de Luis Rubiales

L’entraîneur controversé de l’Espagne, Jorge Vilda, a été limogé de ses fonctions, quelques semaines seulement après avoir remporté la Coupe du monde féminine.

Au lendemain de la finale de la Coupe du monde, le président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, a forcé la footballeuse espagnole Jennifer Hermoso à embrasser. Hermoso a déclaré que le baiser n’était pas consensuel : quelque chose que Rubiales a ignoré.

La plupart des entraîneurs de Vilda ont depuis démissionné, et 81 joueurs ont refusé de jouer pour l’Espagne à l’avenir.

Le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, impose un baiser à l’Espagnole Jenni Hermoso. (Crédit image : Getty Images)

Dans le discours controversé prononcé par Rubiales à l’assemblée de la RFEF vendredi dernier, il a appelé Vilda le meilleur entraîneur dans le football féminin et lui a proposé un nouveau contrat de quatre ans d’une valeur de 500 000 € (429 000 £) par an – sous les applaudissements de Vilda dans le public.

Vilda, cependant, a dit plus tard EFEune agence de presse espagnole, que « les événements survenus depuis que l’Espagne a remporté la Coupe du Monde Féminine pour la première fois de son histoire et jusqu’à ce jour ont été une véritable absurdité et ont généré une situation sans précédent, ternissant un bien- victoire méritée pour nos joueurs et notre pays. »

L’année dernière, le football féminin espagnol a été secoué par le boycott de 15 joueuses internationales de La Roja, car elles ont qualifié leur « état de santé et émotionnel » compromis par Vilda, dans une lettre à la RFEF. La Fédération a choisi de se tenir aux côtés de Vilda.

On pouvait voir Vilda et son équipe d’entraîneurs célébrer la victoire de la Coupe du monde séparément des joueurs. Avant la Coupe du monde féminine, Les médias espagnols ont rapporté que « la plupart » des 15 qui ont boycotté leur pays avaient parlé à la RFEF de leur retour dans l’équipe. – même si dans les jours qui ont suivi, certains joueurs ont nié cela, et il s’est avéré plus tard qu’au moins sept ne l’avaient pas fait.

L’équipe féminine d’Espagne secouée par un scandale (Crédit image : Getty Images)

Au lendemain du scandale « Kissgate » impliquant Rubiales, un la déclaration a été publiée par Hermosoaffirmant qu’elle entretenait de bonnes relations avec Rubiales – seulement pour que cela soit révélé plus tard par le média espagnol Relevé avoir été rédigé par le service de communication de l’équipe nationale féminine espagnole à l’insu de la joueuse.

Vilda est impliquée dans la sélection nationale féminine depuis 2009 et dirige l’équipe senior depuis 2015.

