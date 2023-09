L’entraîneur espagnol appelle les joueuses vainqueurs de la Coupe du monde mais ne compte pas mettre fin à son boycott

Les joueuses espagnoles vainqueurs de la Coupe du monde n’ont pas l’intention de mettre fin à leur boycott de l’équipe nationale, bien qu’elles aient été convoquées lundi par le nouvel entraîneur Montse Tomé.

Les joueurs ont déclaré avoir été surpris par cette convocation après avoir clairement fait connaître leur décision de ne pas jouer pour l’équipe nationale tant que leurs demandes de changement au sein de la fédération espagnole de football n’auraient pas été satisfaites.

Tomé a sélectionné près de la moitié des 39 joueurs qui avaient signé une déclaration refusant de jouer pour l’équipe nationale – dont 15 vainqueurs de la Coupe du monde – après que l’ancien président de la fédération Luis Rubiales a refusé de démissionner pour avoir embrassé la joueuse Jenni Hermoso sur les lèvres lors de la remise des prix de la Coupe du monde. cérémonie à Sydney le mois dernier.

Rubiales a finalement démissionné et l’entraîneur Jorge Vilda a été licencié, mais les joueurs ont déclaré que leurs demandes de réformes en profondeur et d’un nouveau leadership n’avaient pas encore été satisfaites.

Tomé a déclaré qu’elle avait décidé de ne pas appeler Hermoso « pour la protéger » après que le joueur ait été pris au milieu d’une controverse qui a conduit à une crise institutionnelle et a embarrassé le football espagnol. Le nouvel entraîneur, qui était l’adjoint de Vilda lors de la Coupe du Monde, n’a pas précisé si c’était Hermoso qui avait demandé à ne pas être convoqué.

Dans la nouvelle déclaration des joueurs de lundi, ils ont déclaré que la fédération ne pouvait pas les forcer à rejoindre l’équipe et que la convocation n’avait pas été effectuée conformément aux règlements en vigueur de la FIFA. Ils devraient se présenter au camp d’entraînement mardi matin à Madrid, même si certains sont à l’étranger et ne pourront pas arriver à temps.

Selon la loi espagnole sur le sport, les athlètes sont tenus de répondre à l’appel des équipes nationales, sauf circonstances qui les empêchent de jouer, comme une blessure.

« En tant qu’athlètes professionnels, après tout ce qui s’est passé aujourd’hui, nous étudierons les éventuelles conséquences juridiques auxquelles la fédération nous a exposés en nous incluant dans une liste dans laquelle nous avions demandé de ne pas figurer pour les raisons que nous avons déjà expliquées publiquement, « , ont déclaré les joueurs. « Nous regrettons une fois de plus que notre fédération nous ait mis dans une situation dans laquelle nous n’aurions jamais voulu nous retrouver. »

L’Espagne affrontera la Suède vendredi pour la Ligue des Nations lors de son premier match après avoir remporté la Coupe du monde féminine à Sydney le 20 août. Photo de Matt King – FIFA/FIFA via Getty Images

Tomé a déclaré qu’elle avait parlé aux joueurs vainqueurs de la Coupe du monde qu’elle avait sélectionnés et qu’elle s’attendait à ce qu’ils se présentent au camp d’entraînement mardi. Elle a déclaré qu’aucun joueur n’avait demandé à ne pas être rappelé, mais n’avait pas précisé s’il avait effectivement accepté de mettre fin à son boycott.

« Les joueurs sont professionnels et je pense qu’ils feront bien leur travail », a déclaré Tomé. « Ce sont des champions du monde, ils aiment leur métier. C’est un privilège de faire partie de l’équipe nationale espagnole et je sais qu’ils seront ici avec nous demain (mardi). »

Tomé a également inclus dans sa première liste certains des joueurs qui s’étaient rebellés l’année dernière contre Vilda en demandant un environnement plus professionnel.

L’Espagne disputera des matchs de la Ligue des Nations contre la Suède vendredi et la Suisse le 26 septembre.

Tomé devait initialement annoncer son équipe vendredi, mais la fédération a reporté sa conférence de presse 20 minutes avant qu’elle n’ait lieu en raison du boycott.

L’annonce de l’effectif de lundi intervient après que la fédération a publié une déclaration dans laquelle elle a publiquement réitéré aux joueurs son engagement en faveur de changements structurels au sein de l’institution.

« Nous exhortons les acteurs à adhérer à ces changements menés par la fédération, sachant que ces transformations doivent être justes et solides », a déclaré la fédération. « Nous garantissons un environnement sûr pour les joueuses et nous nous engageons à promouvoir la confiance mutuelle afin que nous puissions travailler ensemble et garantir que le football féminin continue de progresser fortement. »

Parmi les revendications des joueurs figurait la démission du président par intérim Pedro Rocha et la refonte du staff de l’équipe féminine.

La fédération avait déclaré que Rocha dirigerait « un processus de transition » jusqu’à ce que la fédération puisse organiser des élections.