L’entraîneur Ed Walker fait grand cas des plans de Dreamloper | Nouvelles de course

Ed Walker choisira parmi un éventail de cibles des groupes 1 et 2 pour Dreamloper après que la talentueuse pouliche ait remis sa carrière sur les rails à Ascot.

Walker a été extrêmement déçue et incapable d’expliquer la performance médiocre de Dreamloper alors qu’elle ne pouvait gérer que le 10e sur 18 en tant que favorite dans les Kensington Palace Stakes de Royal Ascot.

Mais elle était de retour en force à son retour sur la piste de Berkshire pour les Valiant Stakes du mois dernier – et l’entraîneur de Lambourn est donc encouragé à prendre en compte des missions de haut niveau telles que les Matron Stakes à Leopardstown et le Sun Chariot de Newmarket plus tard dans la saison.

Il a même envisagé un éventuel voyage transatlantique à Saratoga ce mois-ci – bien qu’à l’heure actuelle, ce défi pour les Grade Two Ballston Spa Stakes de ce mois-ci soit en veilleuse.

Walker a déclaré: « J’ai quitté (Royal) Ascot tellement vidé et déçu.

« J’ai (alors) fait la chose un peu peu orthodoxe de mal courir dans un handicap et de la coller dans une course de Groupe (la prochaine).

« Mais c’est une pouliche bien élevée, et nous avions toujours convenu que le plan était toujours d’essayer de gagner le palais de Kensington, puis d’aller trouver le black type après Ascot.

« Donc, juste parce qu’elle a lancé le premier vrai raté de sa carrière, je pensais toujours que cela valait la peine de s’en tenir au plan. »

Dreamloper a tardivement donné raison à son entraîneur.

Il a ajouté: « Dans sa course avant Royal Ascot, elle et (le finaliste des Valiant Stakes de Sir Michael Stoute) Lights On étaient dans une finition à tête baissée dont nous sommes sortis du mauvais côté – puis elle (Lights On) est allée et a remporté une Listed par 10 longueurs à Pontefract.

« Cela m’a donné l’assurance qu’elle est une pouliche des Stakes. Cela a donc payé à la pelle, ce qui est génial.

« Tout à partir d’ici est un bonus – nous viserons les groupes 2 et les groupes un.

« Je l’ai engagée contre des poulains également. Nous l’avons en fait complétée pour la Matrone – donc la Matrone, Sun Chariot, et je m’amuse à l’emmener à Saratoga pour le Ballston Spa (le 28 août).

« Je pense que nous n’allons probablement pas le faire, mais nous évaluons vraiment nos options. Je pense que la seule raison pour laquelle nous n’irions pas au Ballston Spa est que cela pourrait simplement entraver certaines de ses opportunités ici, en Irlande et française.

« Alors nous allons probablement la garder ici pour le moment, et voir. »

La victoire de près de cinq longueurs de Dreamloper dans le groupe trois à Ascot a dépassé un mile, mais Walker pense qu’elle peut être tout aussi habile à cette distance ou un peu plus courte.

Il a déclaré: « C’est une très bonne pouliche. Elle a été assez difficile à entraîner – elle a toujours été un peu trop enthousiaste.

« La fille qui la chevauche tous les jours, Molly Stratton, a fait un travail magnifique en l’éteignant – et tout s’est bien passé.

« Où nous allons à partir d’ici, je ne suis pas tout à fait sûr (encore). Mais nous chasserons le type noir, avec évidemment l’œil sur le grand prix d’aller pour une forme de groupe un.

« Elle a beaucoup de vitesse. Ils ne sont pas allés vite à Ascot, dans le Valiant, et ont commencé à l’accélérer à partir de quatre.

« Elle a très bien touché la ligne et a bien gagné, mais je ne pense pas que ce soit un test d’endurance énorme. Je pense que cela convenait probablement vraiment à son bon tour de pied, donc je reviendrais avec plaisir à sept. »

Il a également été enthousiasmé par les efforts de Great Ambassador en tant que troisième de près lors de la Stewards ‘Cup de samedi à Goodwood – et lui aussi pourrait bientôt être prêt pour une montée en classe.

« J’étais ravi et vidé en même temps avec Goodwood », a déclaré Walker, qui pense que le grand ambassadeur aurait facilement pu remporter le célèbre prix du handicap avec une meilleure fortune.

Il a ajouté: « S’il avait tiré de l’autre côté, il aurait probablement gagné, et il aurait probablement gagné s’il n’avait pas traversé la piste à la recherche d’une compagnie.

« C’est déchirant, car je pense que nous avons terminé deuxième, troisième et quatrième de la course ces dernières années. C’est une belle course à gagner, et je continuerai d’essayer. »

Le prochain arrêt pour améliorer le Grand Ambassadeur de quatre ans, quant à lui, peut être ou non en compagnie de personnes handicapées – et pourrait impliquer une nouvelle baisse de voyage.

« Peut-être un Portland (à Doncaster le mois prochain), cinq et demi (furlongs) », a déclaré Walker.

« C’est incroyable à quel point ce cheval a de vitesse – (jockey) Will (Buick) a dit que vous pourriez le ramener à cinq.

« Je pense qu’il finira par être un cheval de livre de modèles avant la fin de l’année.

« Nous verrons si nous continuons à essayer de gagner ces handicaps de sprint, qui sont presque impossibles à gagner, ou si nous montons (en classe).

« Nous avons eu quelques essais (avec de gros handicaps) maintenant. C’est un très bon cheval. »