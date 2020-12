TRAU FC d’Imphal, Manipur, sont tous prêts à lancer leur Ligue I 2020-21 campagne sur un sommet, et établissent un plan pour se mettre en position de se battre pour le titre dans la saison à venir, a déclaré l’entraîneur-chef Nandakumar Singh lors de la conférence de presse virtuelle de lundi. Le TRAU FC, qui est déjà dans la bio-bulle de la I-League, attendait avec impatience le début de la saison.

Nandakumar et le gardien Soram Poirei étaient optimistes quant aux chances du club. « Notre objectif est d’entrer dans chaque match dans le but de gagner les trois points. Les garçons sont tous arrivés, et ils se sentent bien. Si nous finissons dans les six premières positions de la première phase, nous pouvons nous battre pour le titre. », a déclaré Nandakumar.

TRAU a connu une campagne chaude et froide dans la I-League la saison dernière, avec six victoires, quatre nuls et sept défaites, après avoir été promus en tant que champions de la deuxième division de la Ligue en 2018-19.

L’entraîneur a imploré les fans de soutenir l’équipe d’Imphal de chez eux et a espéré que le club pourrait améliorer les résultats de la saison dernière. « J’espère que tous les fans nous soutiendront en regardant nos matchs. Je reçois constamment des messages d’amis, de membres de ma famille et de fans nous souhaitant bonne chance, et nous voulons rembourser cette foi et aller plus haut », a déclaré Nandakumar.

Le gardien de TRAU, Soram Poirei, a souligné l’importance d’avoir la soif de gagner des matchs, ce qui, selon lui, sera utile dans leur derby très attendu contre le Neroca FC, qui se trouve être le deuxième match de TRAU dans la prochaine campagne (le 15 janvier au Stade Kalyani à 19h IST).

« Nous disons toujours aux jeunes d’être sincères et de faire ce que les entraîneurs leur disent. En tant que seniors, nous essayons d’expliquer qu’ils doivent être professionnels et que la soif de gagner est importante », a déclaré Poirei. « Je pense que cela pourrait être important pour l’Imphal Derby cette saison. Ce sera dans un lieu neutre, et il n’y aura pas de pression de la part des fans, donc ce sera aux joueurs. Celui qui a le plus faim gagnera. ce match. »

La saison I-League 2020-21 devrait débuter le samedi 9 janvier 2021, avec le Sudeva Delhi FC affrontant le Mohammedan Sporting Club au Salt Lake Stadium à 14h00 IST. TRAU disputera son premier match contre le Real Kashmir FC, qui débutera au Kishore Bharati Krirangan le 10 janvier à 16 h IST.