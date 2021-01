Le n ° 5 Texas A&M a terminé sa meilleure saison à ce jour sous l’entraîneur Jimbo Fisher avec une victoire de 41-27 contre le n ° 14 de la Caroline du Nord à l’Orange Bowl.

Après le match des Six Bowl du Nouvel An, qui a sans doute marqué la plus grande victoire des trois ans de Fisher à College Station, les joueurs d’Aggies ont essayé avec enthousiasme de tremper Fisher avec un bain Gatorade traditionnel d’après-match – mais l’entraîneur ne l’avait pas.

Le joueur de 55 ans a sprinté de façon hilarante avec une agilité surprenante, restant au sec avant d’aller serrer la main des entraîneurs de Caroline du Nord. Finalement, une fois les plaisanteries terminées, les joueurs ont rattrapé Fisher dans la zone des buts et ont reçu une très petite quantité de liquide sur l’entraîneur.

Lors de la célébration du trophée, Fisher a déclaré qu’il « n’avait pas couru aussi vite depuis 25 ans », mais a également déclaré qu’il s’était blessé en fuyant l’arrosage. Fisher a dit qu’il avait tiré un coup de jarret, en plaisantant que « quelqu’un là-dedans va payer pour ça ».

Rejoignant Scott Van Pelt sur SportsCenter plus tard samedi soir, Fisher a confirmé qu’il avait tiré un ischio-jambier.

« Je ne l’ai pas mal tiré, mais je l’ai fait », a déclaré Fisher à Van Pelt.

Son raisonnement pour fuir le bain Gatorade?

« Cette chose est froide », a déclaré Fisher. « J’adore ça, mais je devais aller là-bas et faire ce truc après le match et faire ce truc de bol. C’est un froid glacial. Ça ne me dérange pas s’ils m’attrapent, mais s’ils ne le font pas, je ne le suis pas l’obtenir. »

Fisher a déclaré que la dernière fois qu’il avait tiré un coup de jarret comme ça, c’était lorsqu’il courait sur la ligne de touche au quatrième quart du match de championnat national BCS 2014, lorsque Kermit Whitfield de Florida State a renvoyé un coup d’envoi pour un touché contre Auburn.

Les fans de Texas A&M espèrent que la victoire de samedi soir n’est que la première des nombreuses grandes victoires du Nouvel An pour Fisher à College Station. Il a maintenant remporté trois fois l’Orange Bowl, dont deux à Florida State. À FSU, Fisher a également remporté un Peach Bowl (alors appelé le Chik-fil-A Bowl) et le championnat national pour la saison 2013.

Cette équipe du Texas A&M (9-1 au total) est presque certaine de terminer dans le top cinq et poursuit un élan significatif jusqu’en 2021.

« Notre objectif est de remporter le championnat national. C’est pourquoi nous sommes venus ici. C’est pour cela qu’A&M est là », a déclaré Fisher à Van Pelt. « Nous sommes allés 8-1 dans la SEC, la meilleure ligue impliquée, la meilleure division impliquée. Nous savons que nous avons du travail à faire quand l’Alabama est là-bas, nous connaissons Auburn, nous connaissons LSU, nous connaissons le Mississippi, l’État du Mississippi, l’Arkansas. leur.

« Nous pouvons jouer avec n’importe qui. Nous ne sommes pas arrogants, mais nous sommes confiants dans ce que nous avons. Nous recrutons bien, et c’est la prochaine étape que nous devons franchir, et ce soir, c’était un grand pas. »

Contribution: Mike Brehm