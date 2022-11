L’entraîneur du Temple de la renommée, Jimmy Johnson, revient sur sa carrière

Jimmy Johnson a remporté deux Super Bowls en tant qu’entraîneur-chef des Cowboys de Dallas et un championnat national à Miami. Il fait partie des temples de la renommée du football professionnel, du football universitaire et de la diffusion NAB.

À son avis, le plus grand succès de Johnson n’a rien à voir avec le football.

Johnson, âgé de 79 ans, décrit dans “Swagger”, ses mémoires publiés mardi, comment sa dépendance au football et à la victoire l’a amené à ne jamais dîner en famille. Ses deux fils, Brent et Chad, ont joué au football, mais papa ne les a jamais vus jouer un match complet. Il était trop occupé à entraîner ses équipes vers des victoires.

Johnson dit maintenant que sa plus grande victoire est survenue lorsqu’il s’est retiré de l’entraînement pour passer plus de temps avec sa famille.

“J’ai eu beaucoup de succès dans le football, mais j’ai vraiment été lésé en ce qui concerne ma famille, et c’est à ce moment-là que j’ai décidé de prendre ma retraite”, a déclaré Johnson sur le podcast AP Pro Football. « Mon fils Chad a été alcoolique pendant des années. Il est en convalescence maintenant, et il est passé par là, et nous avons passé beaucoup de temps à essayer de le remettre sur la bonne voie. Il est sobre depuis environ 15 ans maintenant et il a ouvert un centre pour toxicomanes et alcooliques. C’est tellement gratifiant de le voir maintenant.

Johnson a parlé d’aller à un événement de réunion de clients à Tranquil Shores, le centre de réadaptation de son fils en Floride, et d’écouter les parents partager des histoires.

« Des mères et des pères sont montés sur le podium et ont dit : ‘Tchad, merci d’avoir sauvé la vie de mon fils.’ Une femme est montée là-bas et a dit : « Chad, tu as récupéré ma fille à 3 heures du matin et tu l’as conduite pendant quatre heures, tu lui as parlé et tu l’as ensuite emmenée en cure de désintoxication. Merci de lui avoir sauvé la vie. J’étais en larmes », a déclaré Johnson. “Et donc ils terminent le programme et je monte sur le podium et j’ai dit:” Rien de ce que j’ai accompli ne se rapproche de ce que vous faites à Tranquil Shores. Vous sauvez des vies. Et donc ça remet tout en perspective. Oui, je suis fier de ma carrière, mais je suis plus fier d’avoir pu me retirer du football et reconstituer ma famille.

Johnson a passé cinq ans à Oklahoma State avant de se rendre à Miami en 1984. Il a mené les Hurricanes à une saison sans défaite et au championnat national en 1987 et a été attiré dans la NFL en 1989 par son coéquipier universitaire, Jerry Jones.

Ils ont remporté deux Super Bowls ensemble à Dallas avant que la relation ne s’effondre et Johnson a fini par retourner à Miami pour entraîner les Dolphins. Johnson détaille dans son livre à quel point cela le dérangeait que Jones essaie de s’attribuer le mérite des décisions relatives au personnel alors qu’il n’y était pas impliqué.

Jones n’a toujours pas mis Johnson dans le Ring of Honor des Cowboys. Il pourrait faire attendre Johnson quelques années de plus après avoir lu le chapitre sur leur relation.

“De toute évidence, je serais honoré d’être dans le Ring of Honor, mais c’est la décision de Jerry”, a déclaré Johnson. « Ce n’est pas quelque chose auquel je pense. C’est quelque chose quand et s’il décide de le faire, parce qu’il m’a dit une demi-douzaine de fois qu’il allait le faire, quand et s’il le fait, alors je serai honoré et très fier.

Johnson a d’abord rejoint Fox NFL dimanche en tant qu’analyste après avoir quitté les Cowboys et il est revenu après avoir pris sa retraite des Dolphins. Deux décennies plus tard, il fait toujours partie de l’émission du réseau avec ses collègues membres du Pro Football Hall of Fame, Terry Bradshaw et Howie Long.

“L’équipe de Fox est devenue ma famille au fil des ans – de bons moments et de bons amis”, écrit Johnson dans son livre.

___

Suivez Rob Maaddi sur Twitter à https://twitter.com/robmaaddi

___

AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl et https://twitter.com/AP_NFL

Rob Maaddi, Associated Press