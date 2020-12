JOHANNESBURG: L’entraîneur du Sri Lanka, Mickey Arthur, a hâte de se battre avec son homologue sud-africain Mark Boucher lorsque les équipes commenceront une série de deux essais à Pretoria le lendemain de Noël, saluant l’ancien gardien de guichet pour son style agressif sur le terrain.

Boucher était l’un des joueurs seniors les plus fiables d’Arthur lorsque ce dernier a entraîné les Proteas entre 2005 et 2010 avec un excellent succès dans l’arène des tests.

« Mark Boucher et moi avons parcouru un très long chemin et j’ai vraiment hâte de serrer les cornes avec lui », a déclaré Arthur aux journalistes lundi.

«C’était un joueur agressif et je suis sûr qu’il sera aussi un entraîneur agressif. Ce sera à nous de faire correspondre cette intensité.

«Il y a une merveilleuse familiarité pour moi maintenant en entrant dans le parc. L’Afrique ne vous quitte jamais. Nous espérons que cette connaissance des conditions nous sera très utile. »

Arthur était en charge du Pakistan lorsqu’ils ont perdu une série de tests 3-0 en Afrique du Sud l’année dernière.

Le Sri Lanka passe directement de sa bio-bulle sur le Highveld à Galle pour une série de tests avec l’Angleterre qui débutera le 14 janvier, sept jours seulement après la fin du deuxième test à Johannesburg.

Ils ont donc une équipe de 21 hommes en Afrique du Sud et Arthur pense qu’il est couvert pour toutes les conditions.

«Nous avons un très bon jeu de quilles et une très bonne attaque en rotation, et je suis convaincu que nos six meilleurs frappeurs peuvent se préparer à toutes les conditions», a-t-il déclaré.

«Nous voulons créer une certaine cohérence autour des sélections et des rôles. L’Angleterre est une série à domicile, où notre stratégie et notre plan de match seront très différents de l’Afrique du Sud.

«Mais si vous jouez bien et que vous remportez des victoires en cours de route, quelles que soient les conditions, vous prenez confiance et confiance, ce qui est très puissant au sein d’un groupe de jeu.»