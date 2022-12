L’entraîneur du Sénégal pourrait manquer le match contre l’Angleterre pour cause de maladie

L’entraîneur-chef du Sénégal, Aliou Cissé, pourrait être absent des lignes de côté pour le match des huitièmes de finale contre l’Angleterre pour cause de maladie.

Le joueur de 46 ans ne s’est pas présenté à la conférence de presse de samedi et n’a pas non plus pu s’entraîner un jour plus tôt.

L’entraîneur adjoint prend en charge la formation et les médias

L’entraîneur adjoint Regis Bogaert, qui a pris ses fonctions dans les médias, a déclaré: «Il (Cissé) est malade depuis quelques jours maintenant. Il nous a laissé prendre en charge l’entraînement hier, évidemment avec ses consignes que nous avons transmises aux joueurs.

Espérons que demain il pourra venir et être sur le banc avec les joueurs. Je suis sûr qu’à 22h [7pm GMT] demain il sera là avec l’équipe »

Lorsqu’on lui a demandé si le Sénégal pouvait répéter son exploit de la Coupe du monde 2002 où il avait choqué la France lors de son premier match de groupe, Bogaert a déclaré : « Je ne sais pas à quel point cela atteindrait l’importance. Je suis sûr que c’est presque aussi important.

Pour les joueurs, l’objectif est de montrer ce qu’on peut faire face à l’une des cinq meilleures équipes du monde. Ils sont n ° 4, je pense, mais si nous pouvons battre une équipe comme celle-là, cela envoie un message très fort sur les progrès que nous avons réalisés.

Plus tôt, il a été signalé que le Sénégal avait reçu une amende de 8 700 £ pour ne pas avoir respecté les règlements d’avant-match de la FIFA.

Un joueur est obligé d’affronter les médias aux côtés de l’entraîneur-chef, cependant à la veille du match nul contre l’Equateur, ce n’est que Cissé qui est arrivé pour affronter les médias.

Le Sénégal veut déjouer les pronostics

Le Sénégal s’est qualifié pour les huitièmes de finale après avoir battu l’Équateur 2-1 lors de son dernier match de groupe. Les vainqueurs de la CAN viseront à bouleverser les chances en affrontant une équipe anglaise qui a été terne et loin de son meilleur.

Malgré l’absence de Sadio Mane pour l’équipe africaine, les Sénégalais ont joué avec brio et viseront désormais à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde, la première fois depuis 2002.

Le capitaine Kalidou Koulibaly reste la figure centrale de l’équipe, le défenseur de Chelsea qui a marqué le but vainqueur contre l’Equateur.

Après sa performance gagnante, le joueur de 31 ans a déclaré: «Les deux tiers du monde pensaient probablement que nous ne passerions pas après la blessure de Sadio. Mais nous sommes une famille, une équipe bien huilée.

Il y a un rêve d’aller au-delà des quarts de finale. On continue d’y croire, on veut raconter l’histoire du football sénégalais.