L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti s’emporte contre le penalty de Gérone “inventé”

Carlo Ancelotti a déclaré qu’un penalty “inventé” avait coûté les trois points au Real Madrid lors d’un match nul 1-1 contre Gérone en Liga dimanche.

Madrid a pris les devants grâce à Vinicius Junior à la 70e minute au Santiago Bernabeu avant que les visiteurs de Gérone ne se voient accorder un penalty 10 minutes plus tard lorsque Marco Asensio a été jugé pour avoir manipulé le ballon à l’intérieur de la surface.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Cristhian Stuani de Gérone a marqué le penalty qui en a résulté, et Rodrygo a vu un but tardif exclu pour une faute sur le gardien Paulo Gazzaniga, car Madrid a dû se contenter d’un match nul qui les laissait juste un point d’avance sur Barcelone en tête du tableau.

“Je n’aime pas parler de ces choses, mais aujourd’hui je le ferai”, a déclaré Ancelotti lors de sa conférence de presse d’après-match, interrogé sur le penalty et le but refusé. “La première situation est assez claire. [Asensio] n’a pas touché le ballon avec sa main. Je lui ai parlé. Il l’a touché avec sa poitrine.”

“Sa main gauche était dans une position étrange, et s’il touchait le ballon avec sa main, il pourrait y avoir un doute. Mais il ne l’a pas fait. Ils l’ont inventé. Le second est plus discutable. [Gazzaniga] n’avait pas le contrôle total [of the ball]. Vous pouvez avoir une opinion là-dessus, vous pouvez la donner ou non. Ce qui me surprend, c’est le penalty.”

“Marco [Asensio] dit qu’il a touché sa poitrine puis sa main”, a déclaré le gardien Thibaut Courtois. “En théorie, je pense qu’après un rebond comme celui-là, ce n’est pas du handball. Je ne pense pas que ce serait donné en Ligue des champions. Aujourd’hui, ils ont décidé que c’était le handball. C’est étrange. Parfois c’est du handball, parfois non. Vous ne savez pas. Mais nous devons aussi nous regarder.”

Le match nul fait suite à la première défaite de Madrid de la saison en milieu de semaine, lorsqu’ils ont perdu 3-2 à l’extérieur contre le RB Leipzig en Ligue des champions.

Les vainqueurs de la Ligue des champions et de la Liga de l’année dernière auront la chance de s’assurer la première place du groupe F mercredi lorsqu’ils accueilleront le Celtic, avant de disputer deux autres matchs de LaLiga – contre Rayo Vallecano et Cadix – avant la pause de la Coupe du monde.

“C’était un match difficile, mais c’est normal à ce stade [of the season]”, a déclaré Ancelotti. “Nous étions sur la bonne voie avec le but. Ensuite, le “sans pénalité” nous a coûté des points.”