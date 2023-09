L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, révèle le secret derrière la forme de but insensée de Jude Bellingham

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a souligné la principale raison du record de buts de Jude Bellingham après avoir marqué à nouveau mercredi soir.

Depuis qu’il a signé pour le Real Madrid en provenance du Borussia Dortmund cet été, Bellingham a marqué six buts en six matchs, son dernier but étant un vainqueur à la 95e minute contre l’Union Berlin en Ligue des champions.

Opérant dans un rôle de milieu de terrain avancé pour le Real Madrid, Bellingham est sans doute le meilleur joueur dans le monde à l’heure actuelle, sur la base de la forme actuelle. Ancelotti est également clairement enthousiasmé par le développement du joueur de 20 ans, suggérant que son intelligence est ce qui le distingue de ses coéquipiers et de l’opposition.

Bellingham a remporté le vainqueur mercredi soir (Crédit image : Getty Images)

« Bellingham a de la qualité », a déclaré Ancelotti après son vainqueur de la Ligue des champions. «C’est très important.

« Il semble aussi avoir de la chance, car ce but est similaire à celui contre Getafe, mais il a été là. Il vient presque toujours de la deuxième ligne et il est plus intelligent que les autres.

Bellingham a également parlé de son incroyable début de saison, soulignant l’état d’esprit dans lequel l’équipe du Real Madrid doit actuellement continuer à se battre jusqu’au dernier coup de pied du match.

Bellingham prospère sous Ancelotti (Crédit image : Getty Images)

« C’est juste cette mentalité que nous avons montrée toute la saison : même s’il y a des revers, nous continuons jusqu’à la fin et je crois toujours qu’il y aura des occasions et il s’agit simplement d’être dans la bonne position pour les saisir. »

Il a ajouté : « C’est encore plus spécial que je ne le pensais. J’en ai la chair de poule rien que d’en parler maintenant. Je suis tellement reconnaissant d’être dans ce club.

« Je parle du staff et des joueurs, mais il y a aussi les supporters qui, lorsque vous arrivez au stade, sont là par milliers juste pour avoir un aperçu du bus, puis ils sont là avant l’échauffement.

« Vous ne comprenez pas vraiment la taille de ce club avant d’être ici. »

