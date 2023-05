L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, insiste sur le fait qu’il sera en charge du club la saison prochaine

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, insiste sur le fait qu’il sera toujours au club la saison prochaine à la suite de spéculations sur son travail à la suite de la sortie de Los Blancos en Ligue des champions aux mains de Manchester City mercredi soir.

Les champions en titre ont perdu 4-0 à l’Etihad pour se retirer de la compétition 5-1 au total, ce qui a entraîné une fin de saison décevante pour Ancelotti et ses joueurs.

L’entraîneur italien, recherché par le Brésil cet été, a précédemment insisté sur le fait qu’il voulait voir son contrat au Santiago Bernabeu et on lui a demandé samedi s’il avait parlé au président Florentino Perez de son avenir.

« Nous avons parlé hier », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse avant le match de LaLIga de dimanche à Valence.

« Nous avons eu une réunion et il m’a montré son soutien. Nous avons parlé du match de mercredi [against City], nous avons parlé de la saison que nous avons eue et des deux saisons que nous avons eues. On avance, avec la même volonté de bien faire les choses. »

Après cela, on lui a demandé si le Real Madrid avait garanti qu’il serait en charge la saison prochaine, et il a répondu : « Oui ».