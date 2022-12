L’entraîneur du Qatar, Felix Sanchez, partira après le non-renouvellement de son contrat

L’entraîneur du Qatar, Felix Sanchez, quittera son poste à la fin du mois après que la FA du pays (QFA) a déclaré vendredi qu’ils s’étaient mutuellement mis d’accord pour ne pas renouveler son contrat, les hôtes de la Coupe du monde ayant perdu tous leurs matchs de groupe lors du tournoi. .

La QFA a déclaré que Sanchez, 47 ans, souhaitait poursuivre de nouvelles opportunités et que les deux parties se sépareraient le 31 décembre.

“Les 5 ans et demi passés avec l’équipe nationale senior du Qatar ont été une opportunité unique”, a déclaré Sanchez dans un communiqué.

« Le Qatar, son peuple et son football seront toujours dans mon cœur. C’est maintenant le bon moment pour laisser les autres prendre la responsabilité de l’équipe et pour moi d’explorer de nouveaux défis”.

Le Qatar a terminé dernier du groupe A après des défaites contre l’Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas et n’a marqué qu’un seul but.

La QFA a déclaré qu’elle déciderait prochainement qui prendra le poste de l’équipe nationale, tandis que le président Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani a remercié l’Espagnol pour ses efforts.

“La famille du football du Qatar sera toujours reconnaissante pour le succès qu’il a apporté au football qatarien au fil des ans”.

