L’entraîneur du Qatar, Felix Sanchez, dément les rumeurs de corruption : “Personne ne nous déstabilisera”

L’entraîneur du Qatar, Felix Sanchez, a rejeté les rumeurs de corruption avant la Coupe du monde et insiste sur le fait que son équipe se concentre sur le football.

Les hôtes du Qatar donneront le coup d’envoi du tournoi contre l’Équateur dimanche dans le groupe A, qui comprend également les Pays-Bas et le Sénégal.

Mais le début de la Coupe du monde a été éclipsé par les critiques du Qatar pour son bilan en matière de droits de l’homme, la mort de travailleurs migrants et le mauvais traitement des personnes LGBTQ.

Pendant ce temps, une rumeur selon laquelle les joueurs équatoriens ont été soudoyés s’est répandue en ligne.

“Je pense qu’il y a beaucoup de désinformation”, a déclaré Sanchez lors d’une conférence de presse dimanche. “Internet est un formidable outil mais il est aussi très dangereux de mon point de vue. Depuis de nombreuses années, nous nous préparons, nous nous entraînons.

“Nous sommes ensemble nous sommes forts et solidaires et personne ne pourra nous déstabiliser avec cette critique donc nous ne sommes pas du tout touchés.”

Et l’entraîneur né à Barcelone, qui dirige le Qatar depuis 2017, a déclaré : “Nous sommes très excités, motivés et heureux de disputer notre première Coupe du monde.

“Nous nous concentrons sur la façon de préparer le match, de contrôler nos émotions et nous ne prenons rien d’autre en compte.

“La meilleure chose qui puisse arriver à une équipe ou à un footballeur est de rester calme, d’éviter toute sorte de rumeurs et de bruit autour de vous”, a déclaré Sanchez.

Et sur les propos négatifs de l’extérieur, il a ajouté: “Évidemment, nous n’aimons pas que les gens critiquent notre pays. En termes de football strictement, nous avons eu une excellente préparation avant la Coupe du monde.

Tous les joueurs viennent ici avec la plus grande motivation et emphase. Demain, nous essaierons de faire une bonne performance et d’essayer d’être compétitifs.”