L’entraîneur du PSG limogé Christophe Galtier, place à l’arrivée de Luis Enrique

Le Paris Saint-Germain s’est finalement séparé de l’entraîneur Christophe Galtier après un long accord de rupture de contrat, après une saison décevante.

Galtier a succédé à l’ancien entraîneur Mauricio Pochettino l’été dernier et il lui reste encore un an sur son contrat. Mais, son départ du club qatarien était attendu depuis la fin de la dernière saison de Ligue 1 début juin.

Le joueur de 56 ans a aidé le PSG à remporter un autre titre de Ligue 1 la saison dernière, mais n’a pas été à la hauteur des attentes car le PSG s’est encore une fois retiré tôt de la Ligue des champions.

Officiel : le PSG annonce qu'il s'est séparé de Christophe Galtier

La sortie intervient à un moment difficile pour Galtier qui fait face à des allégations de discrimination dans son ancien club niçois, pour lequel il doit être jugé en France, et pourrait potentiellement encourir une peine de trois ans de prison.

Galtier et son fils, John Valovic-Galtier, ont été placés en garde à vue pour interrogatoire sur des allégations de propos racistes et anti-musulmans alors qu’il était entraîneur-chef à Nice de 2021 à 2022.

Son fils a été libéré sans inculpation, mais Galtier devra être jugé pour harcèlement psychologique et discrimination raciale.

Un communiqué officiel du club disait : « Le Club tient à rendre hommage à son professionnalisme et à son engagement, qui ont permis aux Rouge et Bleu de remporter un onzième titre historique de Champion de France et un Trophée des Champions. »

La situation dans son ensemble est que cette décision permet au PSG de nommer officiellement l’ancien entraîneur de Barcelone et de l’Espagne, Luis Enrique, qui deviendra le huitième entraîneur à être nommé au PSG en 12 ans de propriété qatarie.

L’Espagnol de 53 ans fera son retour à la direction depuis qu’il a quitté le poste avec l’équipe nationale espagnole après leur sortie de la Coupe du monde 2022.

Enrique a remporté le triplé lors de sa première saison avec Barcelone, en remportant l’UEFA Champions League, le titre de la Liga et la Copa Del Rey. Il a assuré aux Catalans un autre titre en Liga et quelques autres Cope Del Reys avant de quitter le club en 2017.