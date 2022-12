L’entraîneur du PSG insiste sur le fait qu’il n’y a pas de boeuf entre Mbappé et Messi

L’entraîneur-chef du PSG, Christophe Galtier, a minimisé les rumeurs de rupture entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. Il y avait eu des suggestions précédentes selon lesquelles la star française et le vainqueur de la Coupe du monde avaient du boeuf à cause d’Emi Martinez. Le gardien argentin était étrangement obsédé par Mbappé lors des célébrations du titre.

Martinez s’est ouvertement moqué de Mbappé à plusieurs reprises tout au long de la fête d’après-match dans les vestiaires. Le gardien a même poursuivi les références au Français lors du défilé des bus argentins à Buenos Aires. Mbappé, malgré sa défaite, a réussi un tour du chapeau contre Martinez lors de la finale de la Coupe du monde.

L’entraîneur du PSG insiste sur l’absence de tension entre Messi et Mbappé

“Il n’y a aucune raison de tout mélanger dans la relation entre Kylian et Leo”, a déclaré Galtier. “Kylian a une très bonne attitude après avoir perdu la Coupe du monde.”

“Lorsque vous perdez une finale de Coupe du monde, vous avez une raison d’être très, très déçu. Il était très déçu, mais il a su continuer et se comporter, et avait beaucoup de classe pour féliciter Leo et c’est très bien pour le club et pour l’équipe.

Messi célèbre toujours le triomphe de la Coupe du monde

En plus de dissiper les rumeurs de tension entre les deux superstars, Galtier a également affirmé que Messi ne reviendrait en France que début janvier. “[Messi] devait retourner en Argentine pour les fêtes, les réceptions et nous avons décidé qu’il serait absent jusqu’au 1er janvier », a déclaré Galtier en conférence de presse.

“Et donc il viendra nous rejoindre, soit le 2, soit le 3, pour pouvoir reprendre la compétition avec nous, alors qu’il aura eu entre 13 et 14 jours de récupération.”

Le PSG dispute mercredi son premier match de Ligue 1 depuis la pause de la Coupe du monde. Les champions de France en titre accueillent la relégation face à Strasbourg. Le premier match officiel de Messi avec son club pourrait être un match de Coupe de France contre Châteauroux. Cependant, Galtier pourrait choisir de sauver sa superstar pour un match de championnat contre Angers le 11 janvier.

