L’entraîneur du PSG Christophe Galtier voit l’espoir de renverser la défaite du Bayern Munich

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a déclaré qu’il espérait que son équipe pourrait encore se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions malgré sa défaite 1-0 à domicile contre le Bayern Munich lors du match aller de ses 16 derniers matches mardi.

“Cela peut sembler une chose banale à dire, mais ce soir, personne n’est passé et personne n’est sorti. J’ose espérer que nous serons plus frais dans trois semaines et si nous pouvons jouer comme nous avons joué au cours des 25 à 30 dernières minutes, nous pourrons battre le Bayern”, a déclaré Galtier.

Kingsley Coman a marqué le seul but du match à Paris contre son ancien club, terminant sur un centre d’Alphonso Davies huit minutes après le début de la seconde période.

Le PSG a été médiocre pendant de longues périodes mais s’est amélioré vers la fin après que Kylian Mbappe est sorti du banc à son retour d’une blessure à la cuisse et a injecté du rythme et de la direction dans l’attaque parisienne.

Mbappe s’est vu refuser à deux reprises des buts pour hors-jeu, sa deuxième tentative à huit minutes de la fin d’une réduction de Nuno Mendes n’ayant été exclue qu’en raison d’un appel très marginal.

“Le match retour aura lieu dans trois semaines, alors nous pourrons, espérons-le, faire revenir plus de joueurs et être plus frais”, a ajouté Galtier, qui a dû faire face à l’arrière droit marocain Achraf Hakimi qui s’est blessé à la mi-temps.

« Nous ne pouvons pas dire combien de temps il sera absent. Achraf a eu une Coupe du monde intense où il a joué dans la douleur et c’était déjà difficile à Monaco (défaite 3-1 samedi) où il n’a pas pu débuter”, a-t-il déclaré.

“Nous avons pris le risque cette fois mais il a développé un problème musculaire très tôt.

“Malheureusement, nous avons concédé juste au moment où nous nous préparions à l’arrivée de Kylian. Nous avons eu deux ou trois occasions et malheureusement ce n’était pas suffisant mais la dernière demi-heure nous donne de l’espoir.”

Le match retour se jouera à l’Allianz Arena le 8 mars.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)