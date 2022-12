L’entraîneur du Portugal ne regrette pas d’avoir mis au banc Cristiano Ronaldo

AL THUMAMA, Qatar – L’entraîneur du Portugal, Fernando Santos, a déclaré qu’il n’avait “aucun regret” de ne pas avoir titularisé Cristiano Ronaldo malgré son départ de la Coupe du monde au Maroc.

Ronaldo a été introduit sur le banc à la 51e minute avec le Portugal mené 1-0, mais le joueur de 37 ans n’a pas pu inspirer de riposte alors que le Maroc est devenu la première équipe africaine à atteindre une demi-finale de la Coupe du monde.

Santos a également nommé Ronaldo, qui a été vu quitter le terrain en larmes à la fin du match, en remplacement de leur victoire 6-1 contre la Suisse en huitièmes de finale et a déclaré que le résultat était suffisant pour le convaincre de garder la même équipe. pour le quart de finale.

“Je ne pense pas, pas de regrets”, a déclaré Santos. “Je pense que c’était une équipe qui a très bien joué contre la Suisse. Cristiano Ronaldo est un grand joueur, il est venu quand nous avons pensé que c’était nécessaire, donc aucun regret.

“Si nous prenons deux personnes qui ont été les plus contrariées, c’est Cristiano Ronaldo et moi-même. Bien sûr, nous sommes contrariés, mais cela fait partie du travail de l’entraîneur et du joueur.”

Le Maroc a gagné grâce à la tête de l’attaquant sévillan Youssef En-Nesyri en première mi-temps lorsqu’il a devancé le gardien portugais Diogo Costa pour marquer un but historique pour son pays.

Le Portugal n’a réussi que trois tirs cadrés alors qu’il cherchait à égaliser, et ensuite Bruno Fernandes a été très critique envers l’arbitre argentin Facundo Tello.

Cristiano Ronaldo passe devant l’entraîneur du Portugal, Fernando Santos, après sa défaite en Coupe du monde contre le Maroc. Getty Images

“Je ne sais pas s’ils vont donner la coupe à l’Argentine”, a déclaré Fernandes. “Je m’en fous, je vais dire ce que je pense et les visser. C’est très étrange qu’un arbitre d’une équipe qui est encore en coupe nous officie. Ils ont clairement fait pencher le terrain contre nous.”

Le coéquipier de Fernandes, Pepe, a également remis en question la performance de Tello et a suggéré que les critiques de Lionel Messi à l’encontre de l’arbitre lors de la victoire de l’Argentine aux tirs au but contre les Pays-Bas vendredi avaient joué un rôle.

“Nous avons dominé le match 100% du temps”, a déclaré Pepe. “Je pense à ce que l’arbitre a fait aujourd’hui, c’est un arbitre argentin. Après ce que Messi a dit hier, il semble qu’il y ait quelque chose de très bizarre. Nous n’avons pas pu jouer en seconde période car l’arbitre n’arrêtait pas d’arrêter le match.

“Je suis très en colère, très en colère parce que l’arbitre ne nous a pas laissé jouer.”

Interrogé par la suite sur Tello, Santos a minimisé son impact sur le résultat tout en laissant en suspens son avenir en tant que patron du Portugal.

“Je pense que nous aurions pu faire plus et nous n’avons pas réussi à le faire, donc je ne pense pas que nous devrions blâmer l’arbitre”, a déclaré Santos. “Je réitère ce que j’ai dit avant la compétition, j’ai une discussion avec le président et quand nous rentrerons au Portugal, nous réglerons la question de mon contrat.”