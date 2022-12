L’entraîneur du Portugal démissionne après l’élimination de la Coupe du monde en quarts de finale

LISBONNE, Portugal – L’entraîneur portugais Fernando Santos a démissionné, a annoncé jeudi la fédération portugaise de football, après huit ans à ce poste et cinq jours après la sortie du Portugal de la Coupe du monde en quarts de finale.

La fédération n’a nommé aucun remplaçant pour Santos et a déclaré qu’elle commençait sa recherche.

Santos a mené le Portugal au titre de champion d’Europe 2016 – le premier trophée international du pays – et au titre inaugural de l’UEFA Nations League en 2019.

L’équipe portugaise avait un talent enviable et a remporté ses deux premiers matchs de la phase de groupes. En huitièmes de finale, il a fait sensation en écrasant la Suisse 6-1.

La star de 37 ans, qui a disputé cinq Coupes du monde en 16 ans et est le meilleur buteur du Portugal et le plus grand joueur de tous les temps, a été retirée de la formation de départ pour le match contre la Suisse lorsqu’une nouvelle génération de joueurs portugais a clairement fait sa marque. .