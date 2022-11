L’entraîneur du Portugal Carlos Queiroz a une réponse épineuse aux questions sur les raisons pour lesquelles il mène l’Iran à la Coupe du monde | Nouvelles du monde

Menant l’Iran pour la troisième fois lors d’une Coupe du monde, Carlos Queiroz n’a pas pu s’étonner d’être confronté à des questions politiquement chargées.

Surtout lorsque l’entraîneur portugais n’a repris ses fonctions qu’en septembre et que des manifestations ont éclaté dans tout l’Iran avant même qu’il n’ait réussi à nouveau un match.

Lors des matchs d’échauffement de la Coupe du monde de septembre, les joueurs ont couvert l’insigne de l’équipe nationale et certains ont exprimé leur soutien au mouvement de protestation déclenché par la mort en détention de Mahsa Amini.

La femme de 22 ans est décédée après avoir été détenue par la police des mœurs pour ne pas avoir apparemment respecté le code vestimentaire islamique strict du pays.

Les manifestations anti-régime sont considérées comme le plus grand défi depuis la révolution islamique de 1979.

L’équipe iranienne a donc fait le court voyage au Qatar pour la première Coupe du monde au Moyen-Orient, suivi de questions sur la question de savoir si la plate-forme sera utilisée pour montrer sa dissidence contre le régime.

Avant le match d’ouverture de l’Iran contre l’Angleterre lundi, Queiroz a déclaré que “tout le monde a le droit de s’exprimer” s’il respecte les règlements de la FIFA.

“Vous pliez les genoux dans les matchs”, a-t-il ajouté, faisant référence à des joueurs faisant campagne contre l’injustice raciale en Angleterre. “Certaines personnes sont d’accord, d’autres ne sont pas d’accord avec cela, et l’Iran est exactement pareil.”

Les anciennes stars du football iranien Ali Daei et Javad Nekounam ont tous deux décliné les invitations de la FIFA à assister à la Coupe du monde en solidarité avec les manifestants.

Lire la suite:

Le Royaume-Uni sanctionne la police des mœurs iranienne après la mort de Mahsa Amini

Un haut responsable iranien est le premier à critiquer publiquement la répression du régime contre le hijab

Les craintes grandissent pour l’athlète iranienne qui a concouru sans hijab lors d’un événement international

Une violente répression a entraîné la mort de plus de 300 personnes et l’arrestation de 14 825 autres, selon un groupe de surveillance.

L’oppression des femmes touche directement le football, avec un accès limité aux stades – une question qui a été soulevée ces dernières années par la FIFA.

Un attaché de presse de l’équipe avait déjà tenté d’écourter la conférence de presse lorsque Sky News a demandé à Queiroz s’il était à l’aise de représenter une nation qui réprime les droits des femmes.

Queiroz a répondu : « Combien me payez-vous pour répondre à cette question ? Combien me payez-vous ?

“Parlez à votre patron et à la fin de la Coupe du monde, je pourrai vous donner la réponse si vous me faites une bonne offre.”

Queiroz a cherché à attirer l’attention sur les problèmes en Grande-Bretagne.

“Pensez à ce qui s’est passé dans votre pays avec l’immigration”, a-t-il dit en quittant la salle pour se diriger vers le terrain d’entraînement.

Après avoir joué contre l’Angleterre pour ouvrir le groupe de la Coupe du monde, l’Iran affronte le Pays de Galles et les États-Unis – un pays avec lequel le régime n’a plus de relations diplomatiques depuis plus de quatre décennies.

L’Iran participe au tournoi après que la FIFA a résisté aux appels à interdire l’équipe du pays fournissant des armes à la Russie au milieu de la guerre en Ukraine.

La Russie, hôte de la Coupe du monde 2018, a été bannie de l’événement au Qatar pour avoir lancé l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en février.