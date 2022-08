L’entraîneur du Paris Saint-Germain envisage de signer un autre attaquant avant la fermeture de la fenêtre de transfert

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a fait part de son intention de recruter un nouvel attaquant avant la clôture du mercato.

Les champions de Ligue 1 ont signé Hugo Ekitike de Reims mais ont vu Angel Di Maria partir en transfert gratuit, tandis que Galtier a confirmé qu’Arnaud Kalimuendo se rapprochait d’un transfert à Rennes.

Le PSG a peut-être encore Neymar, Kylian Mbappe et Lionel Messi pour mener la ligne, mais une saison longue et exténuante – compliquée par la Coupe du monde au Qatar – pousse Galtier à vouloir augmenter la profondeur de son attaque, rapporte DPA.

«Oui, nous aimerions faire venir un autre attaquant. Nous avons un emploi du temps très chargé, nous aimerions donc faire venir quelqu’un », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse avant le choc de Ligue 1 samedi contre Montpellier.

« Le club travaille dur là-dessus. Je suis en contact permanent avec Luis Campos (conseiller football du PSG), le conseil d’administration et le président. Nous ne devons faire aucune erreur. Il ne faut pas précipiter les choses. Nous devons faire quelque chose de réaliste.

“Il n’y a aucune garantie. Je sais que le club ne signera personne pour le plaisir. Il faudrait que ce soit quelqu’un qui puisse vraiment apporter quelque chose à l’équipe et c’est sur quoi le club travaille.

Un autre attaquant se dirigeant vers la sortie est Mauro Icardi, Galtier ajoutant que le club étudie les options pour l’international argentin concernant un transfert.

« Cela n’a pas été facile. Son absence de l’effectif la semaine dernière était due à un choix sportif, je l’ai vu en début de semaine pour lui dire que je vais réduire l’effectif. Je ne vais pas travailler avec 25 joueurs », a expliqué Galtier.

« S’il a des offres qui pourraient lui plaire, je ne sais pas. Le club travaille là-dessus, on travaille avec Icardi pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu la saison dernière et je pense que c’est important pour lui de le faire.

“S’il veut jouer spécifiquement en Ligue des champions, je ne sais pas. Dans l’intérêt du club, on veut qu’il trouve la meilleure solution, c’est-à-dire un club où il puisse montrer sa qualité.

“Il a eu quelques années difficiles et avec son expérience de jeu dans un endroit différent et une meilleure atmosphère, cela pourrait lui permettre de relancer sa carrière.”

