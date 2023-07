L’entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier et son fils interpellés pour racisme

L’entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier et son fils ont été arrêtés dans le cadre d’une enquête sur des allégations de racisme dans l’un de ses anciens clubs, a déclaré le procureur de Nice Xavier Bonhomme à l’Associated Press.

Galtier et son fils, John Valovic-Galtier, ont été placés en garde à vue pour interrogatoire vendredi matin, a précisé Bonhomme.

Galtier, qui est sur le point de quitter le PSG mais toujours sous contrat, a nié les accusations selon lesquelles il aurait tenu des propos racistes et anti-musulmans lorsqu’il était à la tête du club français de Nice lorsque le scandale a éclaté plus tôt cette année.

RMC Sport et d’autres médias français ont publié des informations citant un e-mail divulgué de l’ancien directeur du football niçois Julien Fournier aux propriétaires du club, dans lequel il accusait Galtier d’avoir déclaré qu’il y avait trop de joueurs noirs et musulmans dans l’équipe.

Dans une déclaration publiée par son avocat aux médias français, Galtier s’est dit « stupéfait d’apprendre le rapport insultant et diffamatoire » et a déclaré qu’il engagerait des poursuites judiciaires non précisées.

