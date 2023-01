L’entraîneur du Mumbai City FC, Des Buckingham, demande aux joueurs d’attaquer et de jouer contre l’Odisha FC

L’entraîneur-chef du Mumbai City FC, Des Buckingham, a affirmé que ses joueurs devaient continuer comme ils voulaient jouer, quelle que soit la menace posée par l’Odisha FC, qu’ils affronteront ensuite dans la Hero Indian Super League (ISL) au Kalinga Stadium, ici lundi.

Le Mumbai City FC, deuxième, compte huit points d’avance sur l’Odisha FC, sixième au classement Hero ISL. Les Kalinga Warriors ont subi six défaites à domicile, mais n’ont pas encore perdu au Kalinga Stadium, où ils chercheront à prolonger leur invincibilité contre les Islanders.

Les milieux de terrain ont joué un rôle crucial dans le succès de leurs équipes respectives et dans leur façon de jouer. Buckingham a déclaré que le style de jeu de l’Odisha FC était similaire à celui de son équipe, mais a soutenu que le match serait décidé sur le terrain et pas seulement au milieu de terrain.

“Ils ont une bonne équipe et la façon dont Josep (Gombau) les place, ils veulent jouer d’une certaine manière et c’est similaire à la nôtre. Je ne pense pas que ce soit un domaine où le match va être gagné, c’est à travers le terrain. Ils ont de bons attaquants et il s’agit de s’assurer que notre défense est prête pour cela, mais aussi de pouvoir jouer comme nous le voulons”, a déclaré Buckingham, cité par indiansuperleague.com.

Le Kalinga Stadium s’est avéré être une forteresse pour l’Odisha FC, invaincu en cinq matches à domicile. L’équipe de Gombau a remporté quatre de ses cinq matches et le Mumbai City FC aura sûrement du pain sur la planche. Cependant, Buckingham a affirmé que son approche ne changerait pas quelle que soit l’opposition.

“En ce qui concerne la façon dont nous voulons que ce club joue, c’est d’attaquer et de jouer le football que nous jouons. Qu’il s’agisse d’affronter l’Air Force Club en Ligue des champions de l’AFC ou d’affronter l’Odisha FC à l’extérieur, nous connaissons les défis auxquels nous sommes confrontés, mais notre approche ne change pas. Nous allons continuer et jouer notre football au mieux de nos capacités. Ensuite, si on a besoin de gérer des situations dans le jeu, que ce soit pour sécuriser un résultat ou se mettre en position de force comme faire des changements pour impacter le jeu ou plus de renforts pour sécuriser le jeu, c’est ce qu’on a la capacité de faire cette année ainsi que. Mon approche ne changera jamais – c’est d’attaquer et de jouer un bon football”, a-t-il expliqué.

11 joueurs différents ont trouvé le fond du filet pour le Mumbai City FC, et Buckingham a affirmé que la contribution de son attaque et de son milieu de terrain dans les buts marqués sera cruciale au fil de la saison.

“Les équipes vont s’approcher et essayer d’arrêter notre milieu de terrain de différentes manières, mais ce qui est agréable, c’est que nous avons différentes façons de sortir de cela et de jouer. Et au final, c’est la boîte où le jeu se décide. Ce qui est agréable, c’est la combinaison de nos cinq (-six) joueurs de tête avec (Jorge) Diaz, Bipin (Singh), (Lallianzuala) Chhangte, Apuia..qui marque maintenant des buts et Vinit a marqué l’autre semaine, Greg (Stewart) et Alberto (Noguera). Donc, la contribution de nos cinq premiers et la menace de ceux-ci vont être si importantes pour nous assurer que nous maintenons ces menaces et achevons ces mouvements”, a déclaré Buckingham.

Le Mumbai City FC est la seule équipe à n’avoir pas encore été battue cette saison, remportant huit de ses 11 matchs jusqu’à présent. Bien qu’il reste à voir si le MCFC reste invaincu toute la saison, Buckingham était ravi des performances de son équipe.

« En ce qui concerne la motivation, je n’ai pas à en faire trop. C’est un groupe de joueurs très humbles et bons. Ce n’est pas ce que nous voulons faire semaine après semaine. Et c’est aussi loin que nous regardons. On a parlé de bien commencer la saison et de se mettre en position de force. Je suis très content des performances jusqu’à aujourd’hui, avec les 11 matchs. Pas seulement les performances, mais aussi les résultats qui en découlent. Il est important, alors que nous passons de l’autre côté de la saison, que nous nous assurons de continuer à essayer de nous améliorer match après match”, a-t-il déclaré.

