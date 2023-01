L’entraîneur du Mumbai City FC après avoir marqué trois points contre l’ATK Mohun Bagan

L’entraîneur-chef du Mumbai City FC, Des Buckingham, était satisfait de la performance défensive de son équipe après que son équipe soit sortie victorieuse d’une victoire 1-0 contre l’ATK Mohun Bagan lors de la semaine 15 de la Hero Indian Super League (ISL) 2022-23 au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan. , ici.

Le but de l’attaquant Lallianzuala Chhangte en première mi-temps était le seul différenciateur entre les deux équipes, son but aidant les Islanders à remporter leur neuvième victoire d’affilée.

La victoire porte à quatre points l’avance du Mumbai City FC au sommet, avec 36 points en 14 matchs, tandis que la défaite laisse l’équipe locale à la quatrième place avec 23 points au classement Hero ISL, samedi.

Les Islanders, qui sont déjà en tête du classement pour le plus grand nombre de buts marqués, se sont également rapprochés du département défensif. Cette victoire a marqué la sixième feuille blanche de l’équipe cette saison, dépassant ses adversaires et est désormais deuxième derrière le Hyderabad FC – qui a gardé sept feuilles blanches. Buckingham a applaudi la défense de son équipe qui les a aidés à garder le contrôle du match en seconde période.

“En première mi-temps, nous étions très bons et nous aurions pu marquer quatre ou cinq buts. Nous avons marqué un but très bien pris en première mi-temps et en seconde période, il s’agissait de gérer le match. Ce qui était agréable, c’était l’unité défensive et la façon dont nous avons façonné le ballon, ce qui sera très important pour les six derniers matchs. Venir ici et rentrer à la maison avec les trois points contre un grand adversaire comme ATK Mohun Bagan, c’est une très grande réussite pour tout le monde”, a déclaré l’entraîneur-chef cité par indiansuperleague.com.

Lallianzuala Chhangte, qui a marqué le but de la victoire, a été dans une forme scintillante sous l’Anglais. Le joueur de 25 ans a disputé les 14 matchs des Islanders et a inscrit 11 buts cette saison, dont huit buts et trois passes à son actif. Buckingham était ravi du revirement effectué par l’attaquant depuis qu’il a rejoint le club.

“Il (Chhangte) est habile, intelligent et voit bien le jeu et tout ce que nous avons fait, c’est l’élever en janvier dernier, il lui a fallu six mois pour s’adapter et encore une fois il a extrêmement bien travaillé pour comprendre le rôle, les relations autour des joueurs il a autour de lui. C’est quelqu’un qui a des normes élevées avec ce qu’il peut faire et c’est formidable de le voir performer et je suis heureux qu’il soit capable de le montrer de manière constante”, a déclaré Buckingham.

C’était un match où les backlines des deux équipes ont été minutieusement testées. Vishal Kaith (ATK Mohun Bagan) et Phurba Lachenpa (Mumbai City FC) ont écopé de plusieurs tirs, mais un seul d’entre eux a réussi à garder le jeu blanc. Buckingham a commenté le gardien de son côté alors qu’il gardait une autre feuille blanche.

“Phurba Lachenpa est un autre joueur qui a été très patient et quand il a eu l’occasion, il l’a saisie. S’il continue à jouer comme il l’a fait, nous pouvons réussir et j’espère qu’il continuera à le faire”, a ajouté l’entraîneur-chef.

Avec encore six matchs à jouer, le joueur de 37 ans a averti ses joueurs des matchs à venir et souhaite qu’ils soient prêts à atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés.

«Nous avons encore six matchs et nous affrontons le NorthEast United FC jeudi, qui a un nouvel entraîneur et nous voulons nous préparer autant que possible parce que si nous ne (préparons) pas aussi bien que nous le voulons, alors ces six les jeux vont être très délicats à leur manière. Nous voulons faire tout ce que nous pouvons avant le match, et le jour du match, nous voulons jouer de manière à ce que le résultat nous tombe dessus”, a-t-il conclu.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)