L’entraîneur du Minnesota, Cheryl Reeve, déclare que la série a été « volée » après un mauvais arbitrage lors de la défaite contre Liberty en finale de la WNBA

NEW YORK — La finale de la WNBA 2024 a été l’une des séries les plus mémorables de l’histoire de la ligue. Alors même qu’ils s’affrontaient, les joueurs des Minnesota Lynx et des New York Liberty ont reconnu la beauté de leur compétition et quelle belle publicité il s’agissait d’une saison qui a apporté un nombre record de téléspectateurs et d’enthousiasme à la ligue.

Mais la finale a également mis en lumière les officiels de la WNBA. La performance des arbitres n’a pas été à la hauteur de celle des joueurs et a ainsi compromis le produit de la ligue.

«C’est dommage que les arbitres aient joué un tel rôle dans une série comme celle-ci», a déclaré l’entraîneur des Lynx, Cheryl Reeve, après avoir perdu 67-62 en prolongation contre le Liberty. « Évidemment, il y aura toujours une équipe qui sera un peu plus déçue que l’autre. Je pensais qu’aujourd’hui était incroyablement décevant.

« Ce (juron) n’est pas si difficile », a-t-elle ajouté. « Officier, ce n’est pas si difficile.

La conversation autour d’un jeu à faire ou à mourir mettant en vedette deux des meilleures joueuses du monde, Breanna Stewart et Napheesa Collier, aurait dû se concentrer sur le basket-ball. Au lieu de cela, il a été dominé par des réactions lésées à l’égard de l’arbitrage et des suggestions de complots profitant à l’équipe sur le plus grand marché médiatique avec la star la plus populaire.

La colère des Lynx s’est principalement concentrée sur un appel vers la fin du règlement, lorsqu’Alanna Smith a été sifflée pour une faute sur Stewart avec 5,2 secondes à jouer sur ce qui semblait être un contact marginal. La décision a tenu après une contestation, bien que Stewart ait clairement voyagé avant la faute, et Reeve a garanti qu’elle n’aurait pas été maintenue si un centre de rediffusion à l’extérieur du bâtiment avait été chargé d’examiner l’appel.

Breanna Stewart vient de voyager à travers le monde dans cette pièce 😭😭😭#WNBAFinales pic.twitter.com/pK2YlNWRNV — 𝑫𝒂𝒗𝒊𝒅🖤💫 (@DaviddLovesSosa) 21 octobre 2024

Il y a également eu plusieurs cas où Collier a été touché autour du bord ou enveloppé avant de recevoir une passe d’entrée qui n’a pas été appelée. À mi-chemin de la prolongation, Leonie Fiebich avait son bras verrouillé autour de Collier, laissant Collier incapable d’attraper une passe d’entrée de Natisha Hiedeman et entraînant un revirement de Lynx au lieu d’une faute sur Fiebich. Collier a tenté 18 paniers dans la peinture et n’a pas tenté un seul lancer franc. Elle n’avait jamais inscrit plus de 11 paniers sans atteindre la ligne des fautes. Elle a finalement commis une faute en prolongation.

Pendant le temps réglementaire, avant que le Minnesota ne commette une faute pour prolonger le match lors de la séance supplémentaire, la disparité des fautes était de 19-12 contre l’équipe sur route. Reeve est allé jusqu’à dire que le jeu avait été « volé » aux Lynx.

Juste avant le début de cette vidéo, l’entraîneur Cheryl Reeve dit: « Cela nous a été volé. » pic.twitter.com/8VanrfiXup – Zena Keïta (@itszenakeita) 21 octobre 2024

Ce n’est pas la première fois que Reeve crie au scandale en séries éliminatoires. Elle maintient huit ans plus tard que le Minnesota a perdu un autre titre en 2016 lorsque les Sparks n’ont pas été sifflés pour une violation du chronomètre des tirs à la fin du match 5, et Nneka Ogwumike a réussi à marquer un panier gagnant dans un match à un point. Mais les plaintes répétées de Reeve ne signifient pas qu’elle a tort ; elle a plutôt raison de dire que la WNBA a un problème de longue date avec la qualité des officiels.

Trois matchs de cette série se sont terminés avec des entraîneurs se plaignant du caractère unilatéral de l’arbitrage lors de leurs commentaires d’après-match. Après le troisième match, lorsque Stewart a réussi 10 lancers francs contre 12 au total pour les Lynx, Reeve a déclaré : « Le jeu s’appelle différemment pour Phee que pour Stewie, bien sûr. Vous regardez le même niveau d’activité et le même contact autour du bord. Pour une raison quelconque, nous avons du mal à atteindre la ligne des fautes dans cette série.

L’entraîneur de New York, Sandy Brondello, a répondu lors du quatrième match, lorsque le Liberty a perdu la bataille des lancers francs 20-9, en disant : « Je sais que Cheryl en a parlé la dernière fois, mais nous n’avons reçu aucun appel aujourd’hui. Alors dois-je parler lors d’une conférence de presse ?

« Tout ce que nous voulons, c’est juste, d’accord. Donc si nous sommes touchés, c’est une faute », a ajouté Brondello.

Avant la finale, la commissaire de la ligue, Cathy Engelbert, a déclaré que la WNBA se soumettrait à son audit habituel des arbitres, tout en suggérant que l’attention du public sur les appels était un signe de passion plutôt qu’une indication qu’une amélioration immédiate était nécessaire.

Néanmoins, le fait que l’entraîneur le plus ancien de la ligue déchire publiquement les officiels non pas une, mais plusieurs fois, sur la plus grande scène, est un signal d’alarme.

Combinez cela avec des stars de la NBA comme LeBron James et Damian Lillard qui interviennent sur la question sur les réseaux sociaux, Lillard suggérant que les arbitres ont intentionnellement laissé New York revenir dans le match en seconde période, et que la WNBA devrait faire une certaine introspection.

Les arbitres ont appelé ce jeu comme s’ils connaissaient la mission en 2ème mi-temps. Super jeu. – Damien Lillard (@Dame_Lillard) 21 octobre 2024

Je suis désolé mais ce n’était pas une faute ! Laissez ces foutus joueurs dicter le résultat d’un jeu testé et serré. 🤦🏾‍♂️ -LeBron James (@KingJames) 21 octobre 2024

Il n’y a jamais eu autant d’attention sur la ligue qu’en ce moment, et la perception d’équité est impérative pour maintenir l’engagement des fans. Ils doivent croire que leur équipe a une chance et ne pas entrer dans des matchs contre un chouchou des médias en tant qu’opprimé.

Se plaindre des officiels est un rite de passage pour les amateurs de sport, donc le fait que les officiels aient joué un rôle accru n’est pas inhabituel. Cependant, il existe une différence entre les supporters qui ont le sentiment que leur équipe a été trompée et la qualité globale des arbitres qui n’est pas à la hauteur.

Lorsque trois arbitres ne peuvent pas voir que le ballon est parti du pied d’un joueur – ce qui s’est produit lors du premier match avec Stewart – et sont obligés d’appeler un entre-deux en conséquence, c’est un échec. Lorsqu’une joueuse est enveloppée et ne peut pas obtenir une passe parce qu’elle est retenue, et que ce jeu est sifflé comme un turnover, c’est la faute des arbitres.

Il y aura toujours des jugements au basket-ball, et différents arbitres autoriseront des contacts variés. Ce n’est pas ce qui s’est passé lors du cinquième match, ni à d’autres moments de la finale, et cela laissera une tache sur ce qui aurait été par ailleurs une série incroyable.

Brondello n’a pas mordu à l’hameçon lorsqu’on l’a interrogé sur l’affirmation de Reeve selon laquelle la série avait été prise au Minnesota, choisissant plutôt de souligner la capacité de son équipe à surmonter l’adversité. Et le courage de New York devrait être célébré. Revenir à 12 points de retard une nuit où leurs deux stars ne pouvaient pas atteindre l’océan depuis la plage est un exploit remarquable d’endurance et de persévérance.

Cela n’efface pas le fait que les Lynx se battaient contre bien plus que le Liberty. Ce n’est juste pour aucune des deux équipes. À mesure qu’elle devient un acteur plus important dans le paysage médiatique sportif national, il est de son devoir d’investir davantage dans ses officiels afin qu’ils soient prêts à faire face à ces projecteurs et à cette responsabilité. Les joueurs méritent mieux que ce qu’ils ont obtenu lors du cinquième match.

(Photo de Cheryl Reeve : Elsa / Getty Images)