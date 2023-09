L’entraîneur du Michigan, Juwan Howard, subit une opération cardiaque et devrait se rétablir complètement

L’entraîneur du Michigan, Juwan Howard, a subi une opération cardiaque vendredi, mais devrait se rétablir complètement.

Les responsables de l’école ont déclaré que le Dr Himanshu Patel avait réussi à retirer un anévrisme aortique et à réparer la valve aortique de Howard. Patel a déclaré que Howard devrait se rétablir complètement dans six à 12 semaines et pourrait revenir au programme dans quatre à six semaines.

Le Michigan ouvre la saison le 7 novembre en accueillant l’UNC Asheville. L’entraîneur-chef associé du Michigan, Phil Martelli, sera l’entraîneur-chef par intérim des Wolverines pendant le rétablissement de Howard.

« Je me sens très reconnaissant et béni que cette opération ait été réalisée à l’Université du Michigan Health », a déclaré Howard dans un communiqué. « Ma femme, Jenine, et notre famille apprécient les soins de classe mondiale qui nous ont été prodigués. Le Dr (Kim) Eagle, le Dr Patel, le Dr (Stanley) Chetcuti et tout le personnel du Frankel Cardiovascular Center sont «

Les responsables de l’école ont déclaré que l’état de santé de Howard avait été identifié à la suite d’un examen médical de routine.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants que la procédure proactive de Juwan ait été un succès et qu’il se repose confortablement », a déclaré le directeur sportif Warde Manuel. « Nous continuerons à soutenir Juwan, Jenine et sa famille ainsi que le programme tout au long de son absence. Nous tous, au département des sports, avons Juwan dans nos pensées et nos prières. Nous attendons avec impatience le retour de Juwan lorsqu’il sentira qu’il s’est complètement rétabli. « .

Martelli a beaucoup d’expérience en tant qu’entraîneur-chef après publier un enregistrement 444-328 à Saint Joseph de 1995 à 2019. Il a rejoint l’équipe du Michigan en 2019.

Saddi Washington et Howard Eisley conserveront leurs rôles d’entraîneur adjoint pendant l’absence de Howard. Jay Smith sera élevé au troisième poste d’assistant du Michigan pendant cette période.

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Carcajous du Michigan Basket-ball universitaire