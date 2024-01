L’entraîneur du MBB de l’Alabama, Nate Oats, réprimandé par la SEC

Personnel de la SEC

Photo : SEC

BIRMINGHAM, Alabama (17 janvier 2024) – L’entraîneur-chef de basket-ball masculin de l’Alabama, Nate Oats, a reçu une réprimande publique de la part de la Conférence du Sud-Est pour avoir établi un contact physique avec un étudiant-athlète de l’équipe adverse lors du match de l’Alabama contre le Missouri mardi soir, a annoncé mercredi le commissaire de la SEC, Greg Sankey.

“Les actions de Nate Oats étaient inacceptables et violaient les attentes en matière de conduite et d’esprit sportif établies par les membres de la Conférence du Sud-Est”, a déclaré Sankey. “En aucun cas un entraîneur ne doit établir de contact intentionnel avec un étudiant-athlète d’une équipe adverse.”

À la suite des actions d’Oats, une réprimande publique est émise en violation des attentes en matière d’esprit sportif énoncées par le commissaire et les statuts de la SEC établis par les membres de la Conférence.

Selon une note de service du commissaire d’avant-saison relative à l’esprit sportif, « Les entraîneurs et le personnel institutionnel doivent fournir des exemples favorables en termes d’apparence, de conduite, de langage et d’esprit sportif. Le comportement doit refléter les normes élevées d’honneur et de dignité qui caractérisent la participation dans un cadre collégial. Exemples Les comportements de la part des entraîneurs et du personnel institutionnel qui ne répondent pas à ces attentes comprennent, sans s’y limiter, des commentaires ou des gestes hostiles envers un étudiant-athlète de l’équipe adverse. De plus, le mémorandum informait les entraîneurs qu’en cas d’altercation pendant le match, « les entraîneurs devraient faire tous les efforts raisonnables pour dialoguer avec les étudiants-athlètes de leur équipe (plutôt qu’avec les étudiants-athlètes et les entraîneurs de l’équipe adverse). “

De plus, les actions d’Oats enfreignaient le règlement 10.5 de la SEC relatif à la conduite et à l’esprit sportif.

Règlement de la SEC 10.5.1 déclare : « Tous les membres du personnel institutionnel et les étudiants-athlètes d’un établissement membre doivent se conduire avec honnêteté et bon esprit sportif. Leur comportement doit à tout moment refléter les normes d’honneur et de dignité qui caractérisent la participation dans le cadre collégial. Pour que l’athlétisme intercollégial favorise le développement du caractère des participants, pour renforcer l’intégrité de l’enseignement supérieur et promouvoir la civilité dans la société, les entraîneurs, les étudiants-athlètes et tous les autres associés à ces programmes et événements sportifs doivent adhérer à des valeurs fondamentales telles que l’honneur, le respect, l’équité, la courtoisie, honnêteté et responsabilité. Ces valeurs doivent se manifester non seulement dans la participation sportive, mais également dans le large éventail d’activités affectant le programme sportif.