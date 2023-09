L’entraîneur du LAFC lance un avertissement à la MLS après la défaite en Coupe Campeones

Lors de la Coupe Campeones, les Tigres de la Liga MX ont battu les champions en titre de la Coupe MLS, LAFC. Après quatre-vingt-dix minutes de jeu, le match est passé aux tirs au but. Les Tigres ont gagné à juste titre après avoir contrôlé le ballon tout au long de la compétition. Pendant le match, le LAFC s’est retiré dans sa position défensive et a attendu une opportunité de lancer une contre-attaque.

Au Stade BMO, Carlos Vela a profité de ce que l’on pourrait qualifier de nuit calme. En conséquence, Denis Bouanga et Cristian Olivera ont posé un défi important à l’équipe depuis des positions larges.

Les frustrations ont culminé avec deux cartons rouges lors de la défaite du LAFC en Coupe Campeones

Les frustrations se sont intensifiées à mesure que les minutes s’écoulaient. L’arbitre a brandi un carton rouge aux deux camps. Deux tacles de dernière minute en seconde période ont conduit à des cartons rouges pour les deux clubs.

Après cela, un but attribué à Bouanga a été déclaré invalide. Le reste du jeu a ensuite dégénéré en folie. Des combats éclatèrent partout. Au moment où le match s’est réglé, LAFC a raté une autre chance de remporter un trophée.

Qu’a dit Steve Cherundolo ?

Le manager du LAFC, Steve Cherundolo, a quant à lui félicité son équipe. Il a remis en question le calendrier de la Major League Soccer. Il a exhorté les responsables à trouver des réponses le plus rapidement possible.

« Dans toutes les compétitions auxquelles nous avons participé cette année, pour toutes les équipes qui y participeront l’année prochaine, je peux vous dire que les règles et règlements de l’effectif de la MLS ne sont pas assez complets et que nous ne sommes pas suffisamment équipés pour toutes ces compétitions.

« Nous avons fait un travail incroyable pour rester dans toutes les compétitions très tard mais nos gars sont épuisés », a-t-il poursuivi, « notre officier de stade est fatigué, tout le monde est fatigué.

« Peut-être qu’il y a trop de matchs ou peut-être que nous n’avons pas assez de joueurs et je pense que pour créer un avantage concurrentiel pour la MLS, je pense que les propriétaires et les commissaires doivent s’asseoir et trouver des solutions. Le statu quo ne fonctionne pas et je peux vous dire que c’est également l’avis d’autres entraîneurs », a-t-il déclaré à la presse après la fin du match, via le journal espagnol AS.

PHOTO : IMAGO / Zuma sur le fil