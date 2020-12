Le temps a compté pour l’entraîneur du Gokulam Kerala Vincenzo Alberto Annese avant la saison 2020-2021 de la I-League. Il avait été nommé en août de cette année mais a été avec l’ensemble de son équipe pendant à peine plus d’un mois en raison de la coronavirus pandémie.

Lorsque l’occasion s’est présentée de jouer au bouclier IFA, Annese a sauté dessus. Gokulam Kerala a disputé trois matchs avant de perdre 0-1 contre Mohammedan Sporting en quarts de finale.

« L’équipe complète est réunie depuis près d’un mois maintenant que les étrangers sont arrivés vers les 22 et 23 novembre. Le bouclier IFA nous a aidés car nous comprenons nos forces et nos faiblesses », a déclaré Annese lors d’une conférence de presse virtuelle jeudi.

« Nous n’avons pas joué depuis si longtemps, donc jouer une compétition était très important pour nous. Quand ils nous ont demandé si nous voulions y jouer, j’ai tout de suite dit oui parce que je veux voir mes joueurs jouer. Je crois que plus ils jouent plus ils s’amélioreront et cela aidera à se préparer pour la ligue. Nous avons encore du temps pour nous préparer et je suis très heureux, nous avons parcouru un long chemin depuis le début de nos préparatifs. Nous comprenons ce qui peut être un bon système pour nous et nous cherchons simplement à nous améliorer de jour en jour. «

Annese a déclaré que plus de temps avec ses joueurs aurait été idéal, mais a admis que c’est la même chose pour toutes les équipes.

LIRE AUSSI | L’entraîneur Curtis Fleming expose les plans du Glass Punjab FC pour la I-League 2020-21 et au-delà

« Tout le monde a un problème ou un autre pour commencer la saison cette année, même les organisateurs, pas seulement les clubs. Nous avons aussi un nouvel entraîneur ici, donc il y a une nouvelle philosophie à laquelle les joueurs doivent s’adapter alors, bien sûr, j’aimerais plus mois », a déclaré Annese.

« Mais c’est là pour chaque entraîneur et club. Nous avons sélectionné les joueurs à l’avance et jusqu’à présent je suis satisfait du travail que nous avons fait. Dans les matches amicaux que nous avons disputés jusqu’à présent, je peux voir que les joueurs ont commencé à comprendre ma philosophie. Ils le sont. aussi bien se développer physiquement, ce qui est important étant donné que beaucoup n’ont pas joué depuis sept à huit mois. «

Quant à la ligue, le nouvel entraîneur de Goulam Kerala estime que ce sera une affaire très compétitive.

«J’ai regardé tous les matchs de la I-League au cours des 2-3 dernières saisons. Chaque équipe est capable de battre n’importe quelle autre équipe de la ligue et toutes les équipes sont très compétitives. Beaucoup d’équipes sont bonnes et nous respectons tout le monde mais nous sommes concentrés sur notre préparation. Nous nous sommes entraînés dur et nous nous améliorons chaque jour, et nous espérons bien réussir le tournoi.

Nouveau chant en défense, Deepak Devrani, a fait écho au point de vue de son entraîneur, ajoutant que tout sera décidé sur le terrain et qu’aucune histoire n’aurait d’importance pour aucun club.

«Ces dernières années, la I-League a été remportée par tant d’équipes différentes et on ne peut pas prédire qui va gagner cette fois également. Cette ligue ne peut jamais être facile et nous ne pouvons pas penser que nous sommes bons sur le papier et que nous pouvons gagner. Nous devons faire nos preuves sur le terrain. Je n’ai qu’un seul objectif: gagner la ligue », a déclaré Devrani.

La I-League 20202-1 se jouera dans 3 stades – le stade Vivekananda Yuba Bharati, le stade municipal de Kalyani et le Kishore Bharati Krirangan – sans fans.

Devrani, 28 ans, qui a remporté la I-League avec Mohun Bagan et Minerva Punjab, a déclaré que l’objectif de Gokulam Kerala était de la gagner à nouveau cette année.

«J’ai vu le potentiel de ce club et j’ai donc signé pour eux. Dès le premier jour, tout le monde au club – des garçons de balle au propriétaire – a été positif et n’a parlé que de la I-League. Notre objectif principal est de s’y préparer et nous donnons tous notre 100% en formation. Il s’agit de tous les joueurs de l’équipe et chacun fait de son mieux », a ajouté Devrani.

Annese a fait l’éloge des fans de Gokulam Kerala et les a remerciés pour leur soutien.

«Tous les partisans de Gokulam Kerala sont incroyables. Je suis vraiment heureux que nous ayons autant de supporters et je comprends qu’ils seront déçus de ne pas pouvoir nous voir jouer dans le stade. Cependant, je sais qu’ils nous suivront via les réseaux sociaux et qu’ils pourront montrer leur amour et leur soutien de loin. »

«Nous avons créé un groupe formidable et nous avons beaucoup de jeunes joueurs talentueux. Je suis satisfait de l’équipe et je suis convaincu que les fans sont également heureux », a-t-il ajouté.

Le Gokulam Kerala FC affrontera Chennai City FC lors de son match d’ouverture de la I-League 2020-21 le 9 janvier 2021.