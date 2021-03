C’est un spectacle rare dans le monde pour une ligue de couronner son champion lors de la dernière journée de match. Pour le I-League, c’est devenu une mode régulière comme Gokulam Kerala FC ont été sacrés champions de la I-League après que l’équipe entraînée par Vincenzo Alberto Annese ait battu TRAU 3-1, samedi 27 mars 2021. Dans la course pour devenir le tout premier champion de la I-League du Kerala; Gokulam a remporté quatre de ses cinq derniers matchs lors de la phase II.

Avec Churchill gagnant 3-2 contre RoundGlass Punjab FC, le Gokulam Kerala FC a partagé des points avec les Red Machines mais les Malabariens ont été couronnés champions grâce à un meilleur bilan en tête-à-tête. À un moment donné, on avait l’impression que Churchill Brothers s’enfuirait avec son troisième titre de la I-League, mais une baisse soudaine de forme pour les Red Machines a permis au Gokulam Kerala FC et au TRAU de revenir en lice, Gokulam finissant par soulever le trophée tant convoité.

S’exprimant juste après le match, l’entraîneur-chef Vincenzo Annese n’a pas pu cacher sa joie et a expliqué avec joie ce que gagner la I-League signifiait pour lui. «C’est le meilleur jour de ma vie. Je me sens tellement heureux et je me sens formidable d’être couronné champion. Je suis extrêmement fier de mon équipe et nous méritions d’être champions. Nous avons battu toutes les équipes et nous avons joué comme des champions cette saison.

«Cela signifie tout pour moi. C’est ma première saison en Inde et elle a déjà été très spéciale. Nous avons une équipe très spéciale et personne ne joue le style de football que nous jouons », a-t-il ajouté.

TRAU avait pris la tête en première mi-temps grâce à Bidyashagar Singh, mais quatre buts en seconde période ont aidé Gokulam à organiser un retour remarquable et à voler le trophée de la I-League sous le nez de TRAU. «À la mi-temps, j’ai dit à l’équipe de continuer à croire en ses capacités. Je savais que dès que nous marquerions le premier but, les vannes s’ouvriraient et ce n’était qu’une question de temps avant de marquer. Il s’agissait de croire que nous avons le potentiel pour être champions », a expliqué l’entraîneur italien.

Vincenzo Annese a célébré la victoire de la I-League avec son équipe du Gokulam Kerala FC. (Crédit photo: I-League)

Emil Benny qui était sur la feuille de match pour Gokulam était à court de mots. «Je ne peux pas exprimer avec des mots à quel point je suis heureux en ce moment. C’est comme un rêve devenu réalité. Je suis tellement heureux de contribuer à la victoire de mon équipe dans la I-League.

Le défenseur Deepak Devrani, qui a été un rouage vital en défense, a déclaré: «Aujourd’hui a été un match très difficile contre TRAU et nous savions que nous devons faire ressortir la meilleure performance en nous et la mettre en valeur si nous voulons être champions. «

«Nous n’avons jamais cessé de croire même lorsque nous étions un but vers le bas. Nous avions la foi que nous reviendrons et gagnerons. Et c’est exactement ce que nous avons fait », a-t-il ajouté.