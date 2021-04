FC Goa entraîneur Juan Ferrando estime que le point obtenu contre Al Rayyan SC lors de son premier match du Groupe E de la Ligue des Champions de l’AFC permettra à tous d’en savoir plus sur le football indien. « C’est un bon moment pour le football indien – tout simplement parce que maintenant tout le monde en saura plus sur le football indien », a-t-il déclaré. «Il y a cinq ou six ans, lorsque vous parliez du football indien, beaucoup ne ressentaient pas grand-chose. Je pense qu’il est très important à ce stade que les clubs travaillent dans les académies et sensibilisent leurs joueurs à une compétition aussi massive que la Ligue des champions », a affirmé Ferrando.

Le FC Goa, le premier club indien à avoir jamais participé à la Ligue des champions de l’AFC, a tenu le Qatarien Al Rayyan SC à un match nul et vierge au stade Jawaharlal Nehru de Fatorda, à Margao, mercredi 14 avril 2021. Le match s’est joué à huis clos en raison du protocole covid.

Juan Ferrando entraîneur-chef du FC Goa lors du match 109 de la 7e saison de la Hero Indian Super League entre FC Goa et Hyderabad FC tenue au stade Fatorda, Goa, Inde le 28 février 2021 Photo de Vipin Pawar / Sportzpics pour ISL

Faisant référence au fait que ses joueurs n’étaient pas du tout nerveux, Ferrando a déclaré: «Lors des séances d’entraînement, nous n’avons cessé de rappeler aux joueurs l’importance de la Ligue des champions de l’AFC presque tous les jours.»

«Nous leur avons dit de faire attention car ce n’est pas facile. Nous leur avons dit de faire attention car ce sont des jeux difficiles. Nous leur avons également dit de contrôler leurs émotions. C’était important de croire en soi », a-t-il expliqué.

«Nous avons gagné un point contre l’équipe de Laurent Blanc – il avait remporté la Coupe du monde en 1998. C’était très difficile. Nous sommes satisfaits de ce point, mais en tant qu’entraîneur, nous devons nous améliorer davantage en tant qu’équipe tactique. Il nous reste encore 5 matchs à disputer », a ajouté Ferrando. Le FC Goa affrontera ensuite Al Wahda FSCC lors de son deuxième match le 17 avril, dont le coup d’envoi aura lieu à 20h30.

