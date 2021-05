L’entraîneur du FC Goa, Juan Ferrando, estime que l’éthique de travail de Glan Martins peut être utile pour l’Inde lors des éliminatoires de la Coupe du monde

L’éthique de travail du milieu de terrain Glan Martins aidera l’équipe indienne de football lors des éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA 2022 et de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 à Doha, a déclaré l’entraîneur du FC Goa, Juan Ferrando. Martins, 26 ans, a fait partie de l’équipe indienne pour trois éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA grâce à une performance honorable du FC Goa lors des matches de phase de groupes de la Ligue des champions de l’AFC à Goa le mois dernier. Le FC Goa a fait match nul trois matchs contre les meilleures équipes asiatiques comme Al Rayyan du Qatar et Al Wahda des Emirats Arabes Unis, tout en perdant deux par des marges étroites. Martins a joué un rôle clé au milieu de terrain.

«Depuis que Glan a rejoint le FC Goa en janvier, il travaille très dur. Il a été très impliqué dans tout ce que fait l’équipe – à la fois dans les séances d’entraînement et dans les matchs. Il s’est montré comme un joueur désireux d’apprendre, de s’améliorer et d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs.

«Je pense que la chose la plus remarquable à propos de Glan est son implication dans le travail quotidien et dans la compréhension du jeu. Il fait de bons choix et implique les coéquipiers qui jouent autour de lui. Glan lit bien le jeu et surtout s’amuse sur le terrain », a déclaré Ferrando à indiansuperleague.com.

«Tant dans l’ISL 2020-21 que dans la Ligue des champions de l’AFC, toute l’équipe a progressé en tant que groupe et chacun des joueurs au niveau individuel. Voilà toute l’histoire. J’espère que Glan continuera de progresser au FC Goa et en équipe nationale. Le temps de jeu régulier améliore généralement les performances d’un joueur à chaque match qui passe », a ajouté Ferrando.

L’Inde dirigée par Sunil Chhetri affrontera le Qatar le 3 juin, le Bangladesh le 7 juin et l’Afghanistan le 15 juin.

