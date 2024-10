L’entraîneur du Canada, Jesse Marsch, continue de donner ce qui est dû aux jeunes avant le match contre le Panama

L’entraîneur-chef du Canada, Jesse Marsch, continue de rendre hommage aux jeunes, en remettant à Jamie Knight-Lebel, Santiago Lopez et Kwasi Poku leurs premières convocations seniors pour la fenêtre internationale d’octobre.

Les Canadiens, actuellement classés 38e au monde, affronteront le Panama, 37e, le 15 octobre au BMO Field de Toronto, lors de leur première sortie non amicale depuis leur quatrième place à la Copa America en juillet.

Le match contre le Panama sert de préparation au match retour des quarts de finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF, prévu le 19 novembre à BMO Field. Et bien qu’il s’agisse d’un match amical, cela a des implications pour le classement de la CONCACAF, qui joue un rôle dans le tirage au sort des quarts de finale.

Les Canadiens ont devancé les États-Unis au deuxième rang derrière le Mexique au classement de la CONCACAF, qui est différent du classement de la FIFA. Le Panama occupe la quatrième place.

L’équipe canadienne organise un camp à Montréal avant le match amical de Toronto avec une séance d’entraînement ouverte prévue le 9 octobre au Stade Saputo. Les joueurs visiteront également les clubs de football des jeunes locaux.

« C’est l’équipe du peuple », a déclaré Marsch lors d’une disponibilité virtuelle depuis l’Autriche. « Et nous voulons que les gens ressentent cela. Nous voulons que le public et la communauté ressentent cela. Nous voulons qu’ils puissent toucher, voir et sentir leurs joueurs. Et puis nous espérons que cela générera de plus en plus d’énergie pour ce que nous voulons devenir en 2026 [at the World Cup] ».

Marsch prévoit prolonger la durée de l’entraînement au camp, étant donné que son équipe ne disputera que le match contre le Panama au cours de la fenêtre d’octobre. Canada Soccer a déclaré qu’il était incapable de trouver un autre adversaire, citant « le calendrier mondial des compétitions ».

Dix-sept des 26 joueurs appelés au camp canadien ont 25 ans ou moins, le gardien Max Crépeau (30 ans) et le milieu de terrain Jonathan Osorio (32 ans) étant les hommes d’État les plus âgés du groupe.

Knight-Lebel et Lopez ont tous deux 19 ans, tandis que Poku en a 21. Tous trois sont des jeunes internationaux canadiens.

L’international junior canadien Santiago Lopez fait ses débuts chez les seniors pour les Pumas UNAM du Mexique le 28 janvier 2024. (Presse canadienne)

Le Pays de Galles s’intéressait à Knight-Lebel

Il y a également un rappel pour Zorhan Bassong. Le défenseur de 25 ans, qui a disputé 19 matches en MLS avec le Sporting Kansas City cette saison, a remporté ses deux sélections seniors au Canada sous la direction de John Herdman en janvier 2020.

Marsch a noté que le Pays de Galles s’était intéressé à Knight-Lebel, qui a un père canadien et une mère galloise. Né à Montréal, Knight-Lebel avait cinq ans lorsque sa famille a déménagé en Angleterre.

« Nous avons pensé que c’était une bonne occasion de le faire entrer au camp et de l’exposer à ce que nous faisons », a déclaré Marsch. « Et puis voyez comment il réagit. »

La liste comprend également le défenseur de Fulham, Luc de Fougerolles, 18 ans, Nathan Saliba, 20 ans, et Niko Sigur, 21 ans.

Knight-Lebel, actuellement prêté par Bristol City au Crew Alexandra en quatrième division anglaise, et Poku, qui a rejoint le Belge Molenbeek en provenance du Forge FC lors d’un transfert record en Premier League canadienne en août, ont tous deux disputé quatre matches avec l’équipe nationale des moins de 20 ans. équipe, aidant le Canada à atteindre la phase à élimination directe au Championnat U-20 de la CONCACAF 2022.

Lopez a marqué six buts en sept apparitions au niveau international U-20, terminant le Championnat U-20 de la CONCACAF 2024 en tant que co-meilleur buteur.

Marsch a fait ses débuts avec les milieux de terrain non plafonnés Niko Sigur (Hadjuk Split, Croatie) et Saliba (CF Montréal) ainsi que l’attaquant Stephen Afrifa (Sporting Kansas City) lors de la fenêtre de septembre lorsque le Canada a fait match nul 0-0 contre le Mexique, 17e, et a battu les États-Unis, 18e, 2-0. 1 à Arlington, Texas et Kansas City respectivement.

L’alignement du camp de Marsch comprend cette fois 12 joueurs de la MLS, dont Saliba, Jonathan Sirois et Joel Waterman du CF Montréal, Sam Adekugbe et Ali Ahmed des Whitecaps de Vancouver et Osorio et Richie Laryea du Toronto FC.

Marsch espère réduire son effectif avant le match contre le Panama.

Les Canadiens ont une fiche de 5-2-6 contre le Panama, le résultat le plus récent étant une victoire 2-0 du Canada en demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF 2023.

Marsch a déclaré que l’arrière Alistair Johnston (arrière) et le milieu de terrain Ismael Kone (cheville) étaient en train de se remettre de leurs blessures. Le défenseur vétéran Kamal Miller et le milieu de terrain Samuel Piette n’ont pas été rappelés cette fois-ci afin de laisser place à de jeunes talents.

Liste canadienne

Gardiens de but: Maxime Crépeau, Portland Timbers (MLS); Jonathan Sirois, CF Montréal (MLS); Dayne St.Clair, Minnesota United (MLS).

Défenseurs: Sam Adekugbe, Whitecaps de Vancouver (MLS); Zorhan Bassong, Sporting de Kansas City (MLS) ; Moïse Bombito, OGC Nice (France) ; Derek Cornelius, Olympique de Marseille (France) ; Alphonso Davies, Bayern Munich (Allemagne) ; Luc de Fougerolles, Fulham (Angleterre) ; Jamie Knight-Lebel, Crewe Alexandra, prêté par Bristol City (Angleterre) ; Richie Laryea, Toronto FC (MLS); Joel Waterman CF Montréal (MLS).

Milieu de terrain: Ali Ahmed, Whitecaps de Vancouver (MLS); Mathieu Choinière, Grasshopper Zurich (Suisse) ; Stephen Eustaquio, FC Porto (Portugal) ; Jonathan Osorio, Toronto FC (MLS); Nathan Saliba, CF Montréal (MLS); Niko Sigur, Hadjuk Split (Croatie).

Attaquants: Théo Bair, AJ Auxerre (France) ; Jonathan David, Lille (France) ; Cyle Larin, RCD Majorque (Espagne) ; Santiago López, UNAM Pumas (Mexique) ; Liam Millar, Hull City FC (Angleterre) ; Tani Oluwaseyi, Minnesota United (MLS) ; Kwasi Poku, RWD Molenbeek (Belgique) ; Jacob Shaffelburg, Nashville SC (MLS).