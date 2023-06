L’entraîneur du Canada dit que la Fédération n’est pas sérieuse au sujet de la Coupe du monde

John Herdman, l’entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine du Canada, est frustré par sa propre fédération avant la Coupe du monde 2026 que la nation co-organise. Après une défaite en finale de la Ligue des Nations contre les États-Unis, Herdman a exprimé certaines de ses frustrations aux médias.

Avec une équipe talentueuse qui comprend les meilleurs talents comme Alphonso Davies, Tajon Buchanan, Jonathan David et bien d’autres, Herdman dit que le moment est venu de vraiment se concentrer.

« Nous devons sérieusement gagner une Coupe du monde », a déclaré Herdman. « Quand tu joues [a World Cup] à la maison, vous courez la chance de le gagner. Vous avez une chance d’accéder à un quart de finale, une demi-finale, puis de participer à ce lancer pour le gagner. Et nous ne sommes pas sérieux. Nous avons amené une Coupe du monde dans notre pays et nous ne voulons pas vraiment la gagner. »

Plus précisément, Herdman était le plus contrarié par l’aspect financier des choses au sein de l’Association canadienne de soccer. Herdman dit qu’il est possible que l’équipe n’ait pas de camp d’entraînement en septembre en raison d’un manque de financement.

« Je pense que ce n’est pas un secret que l’organisation a souffert financièrement même pendant la qualification pour la Coupe du monde. Vous aviez des entraîneurs qui collectaient des fonds pour s’assurer que nous avions des vols charters, la sécurité sur ces vols charters.

Herdman a mené le Canada à sa première Coupe du monde en plus de 30 ans

Lors de cette qualification pour la Coupe du monde, le Canada a terminé premier du groupe. C’était au-dessus du Mexique, des États-Unis et du Costa Rica alors qu’il atteignait la Coupe du monde pour la deuxième fois seulement. Même si le Canada a perdu chacun de ses matchs à la Coupe du monde, c’était un pas énorme dans la bonne direction pour arriver à ce stade. Une grande partie de cela est due à la récolte actuelle dont Herdman dispose. Beaucoup d’entre eux sont de jeunes talents qui peuvent encore se développer.

« Vous savez, nous avons la meilleure génération de joueurs que nous ayons eue. Et il y a plus à venir, vous pouvez le voir. [Ismael] Kone vient de lâcher le ciel. Tajon Buchanan vient de lâcher le ciel, Alistair Johnson, comme s’il arrivait.

Alors que Herdman a été l’entraîneur-chef de l’équipe masculine, le Canada a grimpé au classement mondial de la FIFA. Au moment de sa prise de pouvoir en janvier 2018, le Canada se classait au 95e rang mondial. Actuellement, il est n ° 47, mais il a atteint le n ° 33 en février 2022. Une Coupe du monde décevante n’a pas aidé sa cause.

Pourtant, malgré la défaite contre l’USMNT dimanche soir, le potentiel est là pour que l’équipe grandisse. Herdman veut plus d’implication et d’action de sa Fédération avant la plus grande Coupe du Monde du pays à ce jour.

