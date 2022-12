L’entraîneur du Brésil, Tite, souhaite “une bonne santé” à Pelé

L’entraîneur brésilien Tite a déclaré jeudi que ses pensées allaient vers Pelé après l’hospitalisation de l’icône du football à Sao Paulo pour une “réévaluation” de son traitement suite à une tumeur au côlon l’année dernière.

“Nous voulons tous souhaiter une bonne santé à Pelé, notre plus grand représentant, l’extraterrestre qui est terrestre”, a déclaré Tite avant une conférence de presse à Doha où les quintuples vainqueurs affrontent le Cameroun en Coupe du monde vendredi.

Edson Arantes do Nascimento – le vrai nom de Pelé – a été admis à l’hôpital “pour une réévaluation de son traitement de chimiothérapie pour la tumeur du côlon diagnostiquée en septembre 2021”, a indiqué son équipe médicale dans un communiqué.

La fille de Pelé, Kely Nascimento, a écrit dans un post Instagram qu’il n’y avait “pas d’urgence”.

Considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de tous les temps, Pelé a souffert d’une santé de plus en plus fragile ces dernières années.

Il suit régulièrement des traitements de chimiothérapie depuis qu’il a reçu un diagnostic de cancer du côlon l’année dernière.

Le joueur de 82 ans a joué dans trois équipes brésiliennes vainqueurs de la Coupe du monde, en 1958, 1962 et 1970.

Le Brésil s’est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de cette année au Qatar après avoir remporté ses deux premiers matchs, mais il lui faut encore un match nul pour décrocher la première place de son groupe.

