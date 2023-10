L’entraîneur du Brésil défend Neymar : l’un des plus grands de l’histoire

L’entraîneur brésilien Fernando Diniz a déclaré que Neymar était « l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football mondial » après de récentes critiques à l’encontre de l’attaquant talismanique.

Neymar a été touché par un sac de pop-corn lancé depuis les tribunes par des supporters, un incident que Diniz a condamné, après le match nul 1-1 à domicile contre le Venezuela jeudi.

Il a ensuite été critiqué pour sa performance dans les médias et par les fans.

« Aucun entraîneur au monde n’abandonnerait Neymar avec la faim et le désir qu’il a », a déclaré Diniz.

Le Brésil affrontera mardi l’Uruguay de Marcelo Bielsa lors de son prochain match de qualification pour la Coupe du monde. Photo de Pedro Vilela/Getty Images

« Encore, [against Venezuela] il a été décisif, il a délivré une passe décisive. J’ai déjà dit que Neymar est l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football brésilien et du football mondial. »

Neymar, 31 ans, a dépassé Pelé le mois dernier pour devenir le meilleur buteur masculin de tous les temps avec 79 buts en 125 matches internationaux.

« Une chose qui mérite d’être mentionnée, ce sont les chiffres de Neymar, il est premier dans presque tous les aspects importants pour un attaquant », a déclaré Diniz. « Premier en buts, passes décisives, participation aux buts, dribbles, premier en score sur le site spécialisé… les chiffres expliquent pourquoi il est ici. »

L’attaquant d’Al Hilal, qui représente le Brésil depuis 2010, a été bouleversé par l’incident du pop-corn.

« Je ne viens pas ici en vacances, encore moins pour me promener, je suis venu pour faire ce que j’aime le plus, c’est-à-dire jouer au football et défendre mon pays », a déclaré Neymar.

« Évidemment, nous faisons de notre mieux, donnons le meilleur de nous-mêmes, et souvent le résultat n’arrive pas, et ce n’est pas ce que les fans attendent. »

Contre le Venezuela, Neymar s’installe Gabriel Magalhaes pour le but du Brésil, mais il a réalisé un record de 18 passes mal placées et a raté plusieurs occasions.

L’attaquant du Real Madrid Rodrygo a récemment pris la défense de son compatriote, soulignant son importance sur et en dehors du terrain.

« Ça ne change rien s’il [Neymar] qu’il ait 31 ans ou pas, il continue avec la même qualité que toujours », a déclaré Rodrygo.

« Il reste notre joueur principal. Bien sûr, lorsque nous perdons ou faisons match nul, la responsabilité sera plus grande sur lui, mais lorsque nous gagnons, il devient clair qu’il est notre meilleur joueur et nous dépendons beaucoup de lui. »

Le Brésil est deuxième de son groupe de qualification sud-américain composé de 10 équipes avec sept points en trois matchs, à deux points de l’Argentine, tenante de la Coupe du monde.