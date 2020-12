Le club de Bundesliga, le Borussia Dortmund, a annoncé qu’il s’était séparé de son entraîneur-chef Lucien Favre après une série de mauvais résultats.

Le journal Bild et le magazine Kicker ont rapporté que Dortmund avait limogé l’entraîneur suisse de 63 ans après une défaite humiliante 5-1 contre l’équipe promue de Stuttgart samedi.

«Nous sommes tous reconnaissants à Lucien Favre pour son excellent travail au cours des deux ans et demi écoulés, au cours desquels lui et son équipe ont remporté deux championnats de finalistes. En tant que professionnel et en tant que personne, Lucien Favre est au-delà aucun doute, « Hans-Joachim Watzke, président de Dortmund dit dans un communiqué.

Ce résultat a laissé Dortmund assis à la cinquième position du tableau des points, à cinq points du leader du championnat, le Bayern Munich. Dortmund n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues dans une récession qui coïncide avec une blessure à l’attaquant vedette Erling Haaland. Ils n’ont récolté qu’un seul point lors de leurs trois derniers matchs.

« C’était un désastre. C’était mauvais. Nous n’étions pas bons pour gagner le ballon », a déclaré Favre après la défaite de Dortmund contre Stuttgart. « Nous avons commis trop de grosses erreurs. C’est difficile à expliquer. Si vous n’êtes pas doué pour gagner le ballon, et je veux dire toute l’équipe, alors vous avez un problème, a ajouté le Suisse.

Depuis qu’il a pris les rênes à Dortmund il y a deux ans, Favre a conduit à deux reprises le club à la deuxième place de la Bundesliga mais a souvent été critiqué pour ne pas avoir réussi à se lancer dans un défi de titre sérieux.

Même avant la récente crise, il y avait des rumeurs selon lesquelles le Borussia Dortmund renouvellerait peu vraisemblablement le contrat de l’ancien patron niçois dont le contrat devait expirer à la fin de la saison en cours.

Le club allemand a annoncé que l’entraîneur adjoint Edin Terzic avait été nommé entraîneur par intérim jusqu’à la fin de la saison en cours. L’équipe d’entraîneurs de Terzic sera rejointe par Sebastian Geppert et Otto Addo, a annoncé le club.

Terzic, un entraîneur des jeunes qui a également travaillé comme assistant à West Ham et à Besiktas, a pris en charge la séance d’entraînement du dimanche après-midi.

« Il est très difficile de franchir cette étape », a déclaré le directeur sportif Michael Zorc. « Mais nous pensons, en raison des développements négatifs récents, qu’il est nécessaire d’agir. »