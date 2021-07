L’entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman a déclaré vendredi qu’il était confiant que Lionel Messi signerait un nouveau contrat avec le club.

L’Argentin n’est techniquement plus un joueur de Barcelone après l’expiration de son dernier contrat fin juin et, jusqu’à présent, il n’a pas mis de papier sur un nouvel accord et est libre d’accepter des offres d’ailleurs.

Le président du Barça, Joan Laporta continue de négocier avec le joueur et ses représentants, mais le club doit également s’assurer que les salaires de Messi ne dépassent pas le plafond salarial imposé par la Liga et parvenir à un compromis avec le joueur s’est jusqu’à présent avéré difficile, rapporte Xinhua.

Interrogé sur l’avenir de Messi lors d’un tournoi de golf caritatif, la « Koeman Cup » qu’il organise, l’entraîneur a insisté sur le fait qu’il restait optimiste que l’Argentin serait un joueur du Barca pour la saison prochaine.

« Il est juste de s’inquiéter quand les choses ne vont pas bien, mais j’ai confiance en le président pour résoudre cette question », a commenté Koeman.

« Il est important pour le club et pour la Liga que le meilleur joueur du monde reste ici et tout le monde ici doit faire un effort. Laporta m’a dit de rester calme et qu’ils travaillent sur la question et nous sommes convaincus qu’il (Messi) sera là encore plusieurs années », a-t-il ajouté.

Les joueurs du Barça en Copa America ou aux Championnats d’Europe reprennent l’entraînement lundi. L’entraîneur a laissé entendre qu’il voulait que le problème soit résolu le plus rapidement possible.

« Il est important de savoir avec quels joueurs je dois travailler », a déclaré Koeman.

