L’entraîneur d’Orca a crié “Je ne veux pas mourir” alors qu’elle était déchirée par un trio d’épaulards assoiffés de sang

UN entraîneur d’ORCA a crié “Je ne veux pas mourir” après être tombé dans une piscine avec un trio d’épaulards qui l’ont mutilée à mort.

En 1991, l’étudiante en biologie marine Keltie Byrne, qui travaillait à temps partiel à Sealand of the Pacific, au Canada, a été déchirée par les trois baleines assoiffées de sang devant des spectateurs horrifiés, après s’être glissée dans la piscine.

Tilikum était l’un des épaulards qui a attaqué le jeune étudiant Crédit : Alamy

Keltie Byrne a été mutilée à mort après s’être glissée dans la piscine

L’une des baleines qui a attaqué le jeune homme de 21 ans était Tilikum, une orque qui a subi de graves sévices au cours de ses 30 années de captivité, ce qui l’a conduit à tuer trois personnes.

La première attaque de la baleine de 5 700 kg a eu lieu le 20 février 1991, lorsque le jeune étudiant s’est glissé dans la piscine où il se trouvait avec deux autres baleines.

Les spectateurs stupéfaits se souviennent du moment d’horreur où Keltie a crié : “Je ne veux pas mourir”, alors qu’elle se battait pour atteindre la surface.

On dit que Tilikum l’a attrapée dans sa bouche pendant que les deux autres s’assuraient d’empêcher le personnel du parc de l’aider.

Des témoins ont décrit comment la femme a pu atteindre la surface à deux reprises mais elle a été rapidement entraînée sous l’eau par les orques.

L’entraîneur Karen McGee a déclaré au Mirror: “Je viens de l’entendre crier mon nom.

“Je lui ai jeté la bouée de sauvetage. Elle essayait de saisir la bague, mais la baleine, en gros, ne l’a pas laissée faire.

“Pour eux, c’était une séance de jeu, et elle était dans l’eau.”

Steve Huxter, responsable de la formation des animaux chez Sealand à l’époque, a convenu: “Ils n’ont jamais eu de jouet dans la piscine aussi interactif.

“Ils sont juste devenus incroyablement excités et stimulés.”

La troisième fois que Keltie était venue, elle s’était tragiquement noyée.

Plusieurs heures se sont écoulées avant que son corps ne puisse même être récupéré de la piscine ensanglantée.

Les experts pensent que les années interminables de captivité de la baleine l’ont rendu “psychotique” à cause d’un traumatisme psychologique et physique – le transformant en un tueur en série, le documentaire de 2013 Blackfish soutenant ces théories.

Tilikum a été arraché à sa famille dans les eaux au large des côtes islandaises en 1983 et placé dans un réservoir de rétention en béton au zoo marin de Hafnarfjördur près de Reykjavík.

Il a été expédié à Sealand of the Pacific en 1984 où il a été forcé de passer 14 heures par jour dans une minuscule piscine de 26 pieds avec deux orques femelles plus âgées – qui l’ont ratissé avec leurs dents pour affirmer sa domination.

À peine 18 mois après l’incident, Sealand a définitivement fermé ses portes et Tilikum a été envoyé à SeaWorld à Orlando, en Floride.

Le 6 juillet 1999, des entraîneurs horrifiés ont trouvé le corps de Daniel Dukes, 27 ans, sur le dos de Tilikum.

L’homme avait visité SeaWorld la veille et était resté après la fermeture du parc – il n’est pas certain qu’il ait sauté, soit tombé ou ait été tiré par Tilikum dans l’énorme réservoir.

Les experts pensent que Tillikum a subi des abus après avoir passé des années en captivité Crédit : Reuters

Le corps nu de Daniel Dukes a été retrouvé dans un réservoir d’orques à SeaWorld en Floride

Un médecin légiste a conclu plus tard que Dukes avait souffert d’hypothermie et s’était noyé.

Et en février 2010, Tilikum tuerait pour la dernière fois.

L’orque a tiré son dresseur Dawn Brancheau à l’eau lors d’un spectacle devant des touristes horrifiés.

Selon certaines informations, la femme de 40 ans a été scalpée et s’est fait mordre le bras lors de l’attaque.

Sa mort a fait la une des journaux du monde entier, soulevant la question de savoir à quel point il est éthique de garder les baleines en captivité.

Tilikum est décédé en 2017 après avoir fait face à de graves problèmes de santé.

L’orque n’était que l’une des baleines détenues en captivité qui attaquaient les humains.

Le 20 avril 1971, la secrétaire des relations publiques de SeaWorld, Annette Eckis, a été attaquée par une orque qu’elle était censée monter pour un coup publicitaire.

Kasatka, une orque de 30 ans a tenté de noyer son dresseur Ken Peters lors d’un spectacle.

Orky II, capturé à l’âge de six ans, a tenté de noyer ses entraîneurs à SeaWorld à San Diego, en Californie.