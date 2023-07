L’entraîneur dit qu’elle est une «finisseuse de base» – REGARDER

Pooja Hegde est l’une des actrices les plus en forme de l’industrie cinématographique du Sud. Alors que ses fans sont bien conscients de son engagement à maintenir ces abdominaux toniques, il semble que ce soit le Pilates qui occupe une place spéciale dans le cœur de Pooja. Récemment, la talentueuse actrice a ravi ses fans en partageant un aperçu de l’une de ses séances d’entraînement intenses sur Instagram. Dans la vidéo, on peut voir Pooja effectuer des craquements abdominaux de haut niveau sous les yeux attentifs de son entraîneur, Rohit Nair. Rohit a partagé le clip sur les réseaux sociaux et l’a sous-titré, « Core finisher… La meilleure façon de faire en sorte que quelqu’un se donne à 100% dans l’entraînement est de l’enregistrer. »

La routine de fitness de Pooja Hegde est une source d’inspiration pour nombre de ses fans. En partageant ses séances d’entraînement sur les réseaux sociaux, Pooja donne non seulement un aperçu de sa routine de remise en forme, mais encourage également ses abonnés à tout donner pendant les entraînements.

La vidéo la montrant en train de faire des abdominaux de haut niveau montre son dévouement et motive même les autres à repousser leurs limites pour obtenir des résultats remarquables.

Les internautes réagissent à la vidéo d’entraînement de Pooja Hegde

Comme prévu, les fans de Pooja Hegde ont inondé la section des commentaires de commentaires d’appréciation pour l’actrice.

Un utilisateur a écrit : « Belle séance d’entraînement, continuez comme ça. »

Un autre fan a commenté: « Les femmes qui travaillent dur dans l’industrie cinématographique indienne. »

Un troisième utilisateur a déclaré : « Fantastique, extraordinaire, époustouflant. »

Ce n’est pas la première fois que la diva fixe des objectifs de remise en forme en laissant tomber un aperçu de sa routine d’entraînement. Si vous faites défiler son flux Instagram, vous trouverez de nombreux messages motivants. Pooja est également souvent papoté à l’extérieur de la salle de sport, face à la caméra dans un style athlétique.

L’avatar glamour de Pooja Hegde dans une robe moulante noire

Il y a quelques jours à peine, Pooja Hegde avait mis le feu à Internet avec ses photographies grésillantes en tenue moulante noire. La vraie fashionista bleue réussit toujours à faire tourner les têtes avec ses choix impeccables. Elle est une véritable source d’inspiration pour les marchands de mode, qui se tournent vers elle pour obtenir des conseils de mode. Sa tenue du jour était complétée par des tresses ouvertes, séparées au milieu et un maquillage léger.

Les engagements professionnels de Pooja Hegde

Pooja Hegde a récemment fait la une des journaux pour s’être retiré de la vedette de Mahesh Babu, Guntur Kaaram. Elle aurait été remplacée par Sreeleela.