L’entraîneur dit que Supporters Shield est plus important que la Coupe MLS

Le FC Cincinnati a remporté le Supporters Shield avec le meilleur bilan de la saison régulière de la MLS, une récompense que son entraîneur considère comme meilleure que la Coupe MLS. Il s’agit du premier trophée de Cincinnati depuis sa création. Ayant rejoint la MLS en 2019, il s’agit bien sûr du meilleur résultat du FC Cincinnati en saison régulière en MLS. Pat Noonan, le manager du FC Cincinnati, a expliqué ce que signifie remporter ce prix pour le club.

« Que ce groupe soit la meilleure équipe au cours de la saison, je pense que c’est très significatif », a déclaré Noonan aux journalistes lundi. Le seul problème est que la Coupe MLS est la récompense officielle de la ligue. Certes, le vainqueur du Supporters Shield gagne une place dans le premier tour de la Coupe des Champions de la CONCACAF. Cependant, avant même le début des éliminatoires de la Coupe MLS, neuf équipes MLS au total ont déjà une place dans le tournoi. Par conséquent, le MLS Supporters Shield n’a aucun avantage direct.

Pour être juste envers Noonan, c’est une réalisation majeure que de terminer au sommet d’une ligue après toute sa campagne. Presque toutes les ligues de football du monde déterminent un champion de cette manière. La MLS est l’une des rares à organiser un tournoi pour déterminer un champion absolu. Noonan affirme que les tournois ont augmenté la parité. La cohérence est plus impressionnante à ses yeux.

L’entraîneur de Cincinnati donne la priorité à Supporters Shield pour la Coupe MLS

Néanmoins, compte tenu de l’importance globale de la Coupe MLS, elle a plus de poids dans le grand schéma de statut des équipes aux États-Unis et au Canada. Les fans de la MLS se souviennent des équipes qui ont remporté la Coupe MLS. Moins de gens se souviennent de qui a remporté le MLS Supporters Shield. Encore une fois, cela n’enlève rien à l’accomplissement de ce prix. Cependant, les enjeux sont plus importants.

Le FC Cincinnati aura l’opportunité de remporter ces deux prix cette saison. De plus, la performance du FC Cincinnati en saison régulière ouvre la voie à la Coupe MLS. Cincinnati est l’équipe locale pour sa série au meilleur des trois contre le vainqueur de la Wild Card de la Conférence Est. Ensuite, s’il progresse, Cincinnati aura l’avantage du terrain à chaque tour car c’est le vainqueur du Supporters Shield.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire