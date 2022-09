L’entraîneur dit que les Canadiennes sont en hausse avant la Coupe du monde de rugby en Nouvelle-Zélande

L’entraîneur canadien Kevin Rouet a nommé son alignement de 32 femmes pour la Coupe du monde de rugby cet automne, une équipe qui, selon lui, montrera des améliorations à chaque fois lors du tournoi de 12 pays en Nouvelle-Zélande.

Alors que les Canadiennes, quatrièmes au classement, ont passé la majeure partie des deux derniers mois ensemble, d’autres équipes de haut niveau comme l’Angleterre (1re), la Nouvelle-Zélande (2e) et la France (3e) passent régulièrement du temps ensemble. Rouet dit que cela signifie que son équipe a un potentiel de croissance.

“J’ai dit aux filles (que) nous allons nous améliorer plus que toutes ces équipes”, a déclaré Rouet, une Française originaire de Québec. « Parce que nous n’avons pas la chance d’être ensemble. Nous devons juste être convaincus que chaque fois que nous avons une chance, jour après jour, nous nous améliorons plus qu’ils ne le pourraient… Nous allons lentement réduire l’écart.

Rouet dit que son équipe l’a prouvé cet été.

“Chaque match est meilleur que le précédent”, a-t-il déclaré.

L’équipe sera dirigée par la no 8 Sophie de Goede, dont les parents Stephanie White et Hans de Goede sont tous deux d’anciens capitaines canadiens.

De Goede, 23 ans, n’a que 13 sélections, mais s’est avéré être une force de l’arrière de la mêlée canadienne à la fois en tant que porteur du ballon et plaqueur. Athlète de deux sports à Queen’s en rugby et en basketball, de Goede est également la botteuse de longue distance du Canada avec la demi de mêlée Brianna Miller qui s’occupe d’autres tâches de botté.

De Goede a l’aide d’un vétéran de l’ancienne skipper Laura Russell.

“Qu’elle soit sur le terrain ou non, elle aide toujours”, a déclaré Rouet à propos de Russell. “C’est quelque chose que j’apprécie beaucoup.”

La Coupe du monde se déroule du 8 octobre au 12 novembre à Auckland et Whangarei. Les Canadiens ouvrent le groupe B le 9 octobre contre le Japon, 13e, avant d’affronter l’Italie, 6e, le 16 octobre, et les États-Unis, cinquièmes au classement, le 23 octobre.

Le concours était initialement prévu pour septembre-octobre 2021 mais a été reporté en raison de la pandémie.

Le Canada vient de remporter des victoires en juillet et en août contre le Pays de Galles (31-3) et l’Italie (34-24) lors de ses premiers matchs à domicile depuis 2015. En juin, les Canadiens ont eu un avant-goût de ce à quoi s’attendre en Nouvelle-Zélande. lorsqu’ils ont terminé deuxième derrière l’hôte Black Ferns lors de la World Rugby Pacific Four Series , battant les États-Unis 36-5 et l’ Australie n ° 7 22-10 et perdant 28-0 contre la Nouvelle-Zélande n ° 2 .

Alors que les Canadiennes ont travaillé pour intégrer leurs programmes à sept et à quinze au cours des derniers mois afin de maximiser leur talent, la pandémie avait créé un calendrier chargé alors que les compétitions étaient pressées. La Coupe du monde de rugby à sept, par exemple, se déroule du 9 au 11 septembre. en Afrique du sud.

Les vétérans du R7 Elissa Alarie et Karen Paquin, toutes deux de l’alignement de la Coupe du monde, ont choisi de se concentrer sur l’équipe des 15 cet été. Pam Buisa, Chloe Daniels et Renee Gonzalez, qui ont fait partie de l’équipe de R7, font partie des huit réserves non-voyageuses de l’équipe canadienne de la Coupe du monde.

Rouet dit que d’autres pays ont dû faire face à la congestion des matchs à sept / 15, qu’il espère atténuer l’année prochaine,

Les Canadiennes se sont classées cinquièmes lors de la dernière Coupe du monde, en 2017 en Irlande, après avoir terminé deuxièmes de l’éventuelle championne néo-zélandaise en groupe.

Le Canada a terminé deuxième de l’Angleterre en 2104 en France, sa meilleure performance au tournoi. Les Canadiens ont terminé quatrièmes en 1998, 2002 et 2006, lorsqu’ils ont accueilli la compétition.

Bien qu’il s’agisse de la première Coupe du monde pour de Goede, la formation comprend des vétérans du tournoi à Paquin, Alarie, Miller, Russell, Olivia DeMerchant, Tyson Beukeboom, Brittany Kassil, DaLeaka Menin et Alexandra Tessier.

Russell, à égalité avec sa sœur Kelly Russell, en tant que troisième Canadienne la plus capée sur 53 sélections, dépassera Maria Gallo au deuxième rang de cette liste avec trois autres apparitions. Gillian Florence est en tête des perdus avec 67 sélections.

DeMerchant et Beukeboom, actuellement à égalité au cinquième rang sur la liste, atteindront tous deux le cap des 50 sélections lors de leur prochaine apparition.

Composition du Canada pour la Coupe du monde

Alexandra Tessier, Sainte-Clotilde-de-Horton, Québec, RFC Sainte-Anne-de-Bellevue; Alex Ellis, Ottawa, Saracens (Angleterre) Alysha Corrigan, Charlottetown, Î.-P.-É., Saracens (Angleterre); Anaïs Holly, Montréal, Ville Mont-Royal RFC; Brianna Miller, Pointe-Claire, Qc, RFC Sainte-Anne-de-Bellevue; Brittany Kassil, Guelph, Ont., Guelph Redcoats; Courtney Holtkamp, ​​Rimbey, Alta., Red Deer Titans; DaLeaka Menin, Vulcan, Alta., Exeter Chiefs (Angleterre); Elissa Alarie, Trois-Rivières, Qc, RFC Westshore; Emily Tuttosi, Souris, Man., Exeter Chiefs (Angleterre); Emma Taylor, Scotsburn, N.-É., HRFC; Fabiola Forteza, Québec, Club de rugby de Québec; Gabrielle Senft, Regina, Exeter Chiefs (Angleterre); Gillian Boag, Calgary, Capilano RFC; Julia Schell, Uxbridge, Ont., Castaway Wanderers; Justine Pelletier, Rivière-du-Loup, Qué., Club de rugby de Québec; Karen Paquin, Québec, Les Lionnes du Stade Bordelais (France); Laura Russell, Bolton, Ont., Cowichan RFC; Maddy Grant, Cornwall, Ont., Université d’Ottawa; Marie Thibault, Québec, Club de rugby de Québec; McKinley Hunt, King City, Ont., Exeter Chiefs (Angleterre); Mikiela Nelson, Vancouver Nord, Capilano Rugby; Ngalula Fuamba, Notre Dame de-l’ile-Perrot, Qué., Ville de Mont-Royal RFC; Olivia DeMerchant, Mapledale, N.-B., Halifax Tars RFC; Paige Farries, Red Deer, Alb., Worcester Warriors (Angleterre); Sabrina Poulin, St-Georges, Qc, Ville de Mont-Royal RFC; Sara Kaljuvee, Ajax, Ont., Toronto Scottish; Sara Svoboda, Belleville, Ont., Loughborough Lightning (Angleterre); Sarah-Maude Lachance, Victoriaville, Qué., Lons Section Paloise Rugby Féminin (France); Sophie de Goede (capitaine), Victoria, Castaway Wanderers RFC ; Taylor Perry, Oakville, Ont., Oakville Crusaders; Tyson Beukeboom, Uxbridge, Ont., Cowichan RFC.

Réserves non itinérantes

Maya Montiel, Dieppe, N.-B., Université d’Ottawa; Cindy Nelles, Belleville, Ont., Université de Canterbury; Abby Duguid, Edmonton, Lightning de Loughborough (Angleterre); Laetitia Royer, Loretteville, Québec, Lons Section Paloise (France); Janna Slevinsky, St. Albert, Alberta, Calgary Saracens; Pamphinette Buisa, Gatineau, Québec, Irlandais d’Ottawa; Renée Gonzalez, Toronto, Westshore RFC ; Chloe Daniels, Sutton, Ont., Aurora Barbarians.

—Neil Davidson, La Presse Canadienne

