L’entraîneur d’Illini, Bret Bielema, s’arrête à Princeton – Shaw Local

Vous ne savez jamais qui vous pourriez voir lorsque vous vous arrêtez pour déjeuner au Princeton Culver’s.

Steve et Julie Danielson se sont assis pour déjeuner avec un couple de l’église quand Julie a pensé qu’elle avait remarqué un visage familier entrer. Alors que l’homme partait et marchait juste à l’extérieur du parking, Julie a poussé Steve pour lui demander s’il savait qui c’était.

Steve a rapidement reconnu qu’il s’agissait de l’entraîneur de football de l’Université de l’Illinois, Bret Bielema, et est sorti pour dire bonjour. Il a dit à Steve qu’il avait rendu visite à ses parents, Arnie et Marilyn, pour leur 61e anniversaire dans sa ville natale de Prophetstown et qu’il était sur le chemin du retour à Champaign.

La femme de l’entraîneur, Jen, a pris leur photo.

Il semble que j’ai raté Bielema chez Culver de quelques minutes.

Bielema, 52 ans, a grandi dans une ferme porcine à l’extérieur de Prophetstown. Il a rejoint l’équipe de football de l’Université de l’Iowa en tant que joueur de ligne défensive jouant pour les Hawkeyes de l’entraîneur Hayden Fry de 1989 à 1992. Il a été entraîneur-chef du Wisconsin de 2006 à 2012 et de l’Arkansas de 2013 à 2017. Il est venu dans l’Illinois en 2021 après un passage avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Il est le deuxième entraîneur de football en chef de l’Illinois à s’arrêter à Princeton, après Lou Tepper (1991-96).

Avec notre perchoir hors de l’I-80, nous avons eu une série de célébrités au fil des ans s’arrêter dans notre belle ville. Ceux dont je me souviens au fil des ans incluent Brooke Shields, John Madden, le lanceur de la ligue majeure Jack Morris et Scottie Pippen.

Nous avons également eu de nombreux Chicago Bears au fil des ans avec leur ancienne équipe de basket-ball Good News Bears et des événements de golf de célébrités, ainsi que la caravane des White Sox, Harlem Globetrotter Marquis Haynes et Eddie Feigner de l’équipe de softball King and His Court. L’entraîneur de basket-ball de l’Illini, Lou Henson, s’est arrêté dans l’Ohio pour recruter Brian Piper, joueur de Bulldog.

Je suis sûr qu’il y en a eu d’autres, qui sont passés inaperçus.

Une belle bague pour elle : Le Walnut 5K for ALS de cette année sonnait vraiment bien.

La co-réalisatrice Hillary Monier s’est fiancée lorsque son petit ami, Rhys Childs, a posé la question lors de l’événement.

Brad Monier dit que Rhys, qui est un autre diplômé d’Augie, obtient l’approbation de « grand frère ».

Hillary Monier est venue au Walnut 5K de samedi pour la SLA en tant que codirectrice de la course et est repartie avec une bague au doigt. Son petit ami, Rhys Childs, propose à Monier lors de l’événement. (Photo fournie)

L’événement a également été un grand succès, récoltant plus de 24 000 $, a déclaré Brad, avec quelques dons qui continuent d’affluer. Il y avait 439 inscriptions avec 392 présents et tous ont terminé la course. En 11 ans, l’événement a permis d’amasser plus de 173 000 $ pour la recherche sur la SLA.

Je sais que Jan Monier serait très fière de ses enfants pour avoir poursuivi son combat contre la SLA. Vous pouvez toujours faire un don à la cause.

• Plaques sportives : Je voulais faire une histoire sur les plaques d’immatriculation avec une touche de vanité sportive. J’ai un goût particulier pour eux avec des plaques personnelles de “Cards22”. J’ai un voisin qui s’appelle “Holn1”.

Veuillez transmettre l’une de vos assiettes ou en connaître d’autres ayant une signification sportive. Je vous donnerai des points bonus si vous connaissez l’importance de mes assiettes.

