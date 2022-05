L’entraîneur d’Hilary Duff révèle ses secrets de fitness pour une séance photo nue du magazine Women’s Health

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’entraîneur personnel d’Hilary Duff révèle les secrets de fitness et de régime qu’elle a utilisés avant sa séance photo nue pour le magazine Women’s Health plus tôt ce mois-ci.

Dominic Leeder, un entraîneur basé à Los Angeles, a déclaré qu’il avait aidé à entraîner l’actrice de 34 ans, quatre à cinq fois par semaine pendant quatre mois avant son tournage.

“Duff est un fan de variété dans le gymnase, donc chaque séance d’entraînement était différente”, a déclaré Leeder. “Chaque entraînement consistait en des mouvements axés sur l’engagement des muscles du tronc inférieur de l’étoile et impliquait un mélange de cardio, d’entraînement par intervalles à haute intensité et d’entraînement en résistance.”

Leeder a félicité Duff pour son engagement à chaque entraînement.

HILARY DUFF POSE NUE POUR LA COUVERTURE DU MAGAZINE DE LA SANTÉ DES FEMMES: “JE SUIS FIÈRE DE MON CORPS”

“Pour cela, elle était dessus. Je n’avais pas vraiment besoin de pousser trop fort. De temps en temps, elle disait:” Non “et je disais:” Oui, nous faisons ça. Ce n’est pas du tout une cliente difficile. Elle travaille dur”, a-t-il déclaré.

Leeder a partagé que la séance photo de couverture de Duff l’avait rendu “si fier”.

Duff a posé nue pour la couverture de mai/juin et a partagé les difficultés qu’elle a rencontrées pour accepter son corps au fil des ans.

Dans son interview avec le magazine, Duff s’est souvenue d’avoir ressenti beaucoup de “pression horrible” à propos de son corps en tant que jeune actrice, ce qui a finalement conduit à un trouble de l’alimentation à l’âge de 17 ans. n’est pas conforme aux normes d’Hollywood.

“Je suis fier de mon corps”, a déclaré Duff. “Je suis arrivé à un endroit où je suis en paix avec les changements que mon corps a traversés.”

Duff est mère de trois enfants : Mae, 13 mois ; Banques, 3 ; et Lucas, 10 ans.

“Je pense qu’à 34 ans, je viens de gagner beaucoup de respect pour mon corps”, a ajouté Duff. “Cela m’a amené à tous les endroits où je devais aller. Cela m’a aidé à fonder une belle famille. J’ai l’impression que plus je vieillis, plus j’ai confiance en moi. Et mon corps a pris de nombreuses formes et tailles différentes, et Je suis vraiment fascinée par, premièrement, être une femme. Et, deuxièmement, tous les changements que votre corps peut subir tout au long de votre vie.”

Duff a également révélé qu’elle essayait de lui donner la priorité santé mentale avec une thérapie régulière.

“Nous cassons notre a– pour mettre notre corps en forme et pour avoir l’air du mieux que nous pouvons. Nous recevons des soins du visage et du Botox et nos cheveux sont coiffés et des mèches et des sourcils et des cils et tout ce s—. Mais je veux travailler à l’intérieur”, a-t-elle expliqué. “C’est la partie la plus importante du système.”