L’entraîneur des Steelers, Mike Tomlin, met brusquement fin à la conférence de presse dès que le journaliste mentionne son contrat

ORCHARD PARK, NY — La dernière apparition unique des Steelers de Pittsburgh en séries éliminatoires soulève des questions sur l’avenir de Mike Tomlin.

L’entraîneur le plus ancien de la NFL n’était pas d’humeur à en parler lundi soir.

Tomlin a quitté le podium lors de sa conférence de presse d’après-match après une défaite 31-17 contre les Bills de Buffalo » lorsqu’un journaliste a commencé par : « Mike, il te reste un an de contrat.

La sortie brutale n’a fait qu’intensifier les spéculations sur la suite des choses pour Tomlin et les Steelers. Il y est responsable depuis 17 saisons, ce qui fait de lui l’entraîneur-chef le plus ancien de la NFL après que Bill Belichick s’est séparé de la Nouvelle-Angleterre la semaine dernière.

Il n’a jamais connu de saison perdante – un record dans la NFL – mais cette année, c’était serré.

Les Steelers n’ont pas été en mesure de surmonter les premières erreurs et l’absence du passeur vedette TJ Watt contre Buffalo, et maintenant la franchise a passé sept ans depuis sa dernière victoire en séries éliminatoires.

La franchise a disputé son 63e match éliminatoire en tête de la NFL depuis 1970 et est habituée à se battre pour les championnats du Super Bowl. Mais les Steelers (10-8) ont terminé sans faute pour une quatrième participation consécutive en séries éliminatoires.

L’équipe a traversé cette saison des troubles sans précédent sous le règne de Tomlin, notamment le licenciement du coordinateur offensif Matt Canada et plusieurs blessures clés, notamment le quart partant Kenny Pickett et la sécurité Minkah Fitzpatrick.

Pittsburgh a répondu après un dérapage de trois matchs pour en remporter trois de suite et se faufiler en séries éliminatoires. Mais après avoir terminé une saison derrière leurs rivaux de l’AFC Nord à Baltimore et Cleveland, et leurs rivaux de conférence tels que Buffalo, les Steelers entrent dans une intersaison d’incertitude.

“Tous les joueurs ne seraient rien sans Mike T”, a déclaré Cameron Heyward, capitaine défensif. “Ce groupe ne fonctionnerait même pas pour accéder aux séries éliminatoires sans Mike T. … Je ne voudrais jouer pour aucun autre entraîneur.”

Les efforts de Mason Rudolph ont aidé les Steelers à remporter leurs trois derniers matchs de saison régulière et à remporter la septième place des séries éliminatoires de l’AFC. Mais le quart-arrière suppléant a connu des difficultés lors de sa première apparition en séries éliminatoires au cours d’une sortie au cours de laquelle les éléments hivernaux n’ont pratiquement pas joué un rôle.

Rudolph, qui n’a pas retourné le ballon en saison régulière, a été intercepté dans la zone des buts par Kaiir Elam au début du deuxième quart. Cela a conduit son homologue des Bills, Josh Allen, à marquer sur une course de 52 verges qui a placé les Steelers dans un trou de 21-0.

Et le deuxième touché de Buffalo au premier quart est survenu un jeu après que le receveur des Steelers George Pickens ait échappé sur le territoire de Pittsburgh.

“Nous les avons repérés au début du match de football grâce aux revirements”, a déclaré Tomlin. “Je ne peux pas entrer dans un environnement comme celui-ci avec une équipe de calibre éliminatoire et retourner le ballon comme ça et espérer être compétitif.”

Pendant ce temps, la défense de Pittsburgh sans Watt n’a pu trouver aucun résultat en tombant à 1-11 lorsque le triple All-Pro et joueur défensif de l’année 2021 est mis à l’écart. Les Steelers avaient également raté de manière inhabituelle plusieurs plaqués, notamment sur le but d’Allen et une passe de touché à Khalil Shakir au quatrième quart.

Lors de leurs cinq dernières défaites en séries éliminatoires, à commencer par le match de championnat de l’AFC 2016, les Steelers ont été dominés 202-134 et ont accordé 31 points ou plus dans chaque défaite.

Rudolph ne pouvait pas dire s’il serait de retour avec les Steelers après six saisons.

Heyward, 34 ans, a déclaré qu’il devait se concentrer sur sa santé après avoir lutté contre des blessures à l’aine lors de sa 13e saison. Il est devenu ému en parlant de restaurer le standard du Super Bowl établi par les Steelers lorsque Heyward est entré dans la NFL.

“C’est ce qui me dérange le plus le soir, ne pas avoir l’opportunité de disputer un Super Bowl”, a déclaré Heyward. « Voir la culture et la tradition ici. Tout homme devrait ressentir cela.

“Ça fait mal d’être éliminé des séries éliminatoires, de ne pas avoir la chance de continuer à avancer et je ne suis pas prêt à y renoncer.”