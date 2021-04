Il a dit que Lowry avait pratiqué son tir en utilisant Noah pour corriger le problème. Le système « verbalisait le degré d’arc » de chaque coup « , donc Kyle ferait ses entraînements avec lui et écoutait. Je pense qu’il le met dans la partie avant de son esprit pour se concentrer sur [the shooting arc], et il reçoit une rétroaction immédiate. Un match ou deux plus tard, il était revenu à la normale. «

Les Raptors tirent les données de tir de Noah pour analyser les performances des joueurs et aider à corriger les chutes de tir si elles surviennent. Au cours du championnat des Raptors en 2019, l’infirmière a noté que l’arc de tir du garde Kyle Lowry était « plus plat qu’il ne l’était normalement lorsqu’il réussit un tir ».

« Nous mesurons l’arc, la profondeur et la position gauche-droite de la balle lorsqu’elle entre dans la jante. » Dit Carter. À partir de ces trois paramètres d’entrée, nous pouvons vous dire précisément sur quoi un joueur doit travailler pour maximiser son pourcentage de tir. «

Carter a déclaré que Noah avait collecté des données d’environ 300 millions de tirs entre les matchs du collège et les équipes de la NBA pour renforcer l’efficacité de la technologie, en détectant les tirs à l’aide de capteurs améliorés. Carter a déclaré que les données ont montré que les tentatives avec un arc à 45 degrés sont les plus efficaces.

Le tir de Noé gamme de systèmes entre 2600 $ et 4800 $. La société gagne de l’argent en vendant les systèmes, les frais d’activation et d’abonnement aux données. Il a également recueilli 5 millions de dollars en financement cette année.

La société a déclaré que Nurse utiliserait son expérience de la NBA pour aider à transmettre «la pertinence» de ses systèmes de suivi de tir pour «l’évaluation et l’amélioration». L’attaquant des Philadelphia 76ers Anthony Tolliver fait également partie du conseil d’administration de Noah.

La société a été créée en 2002 sous la direction du PDG John Carter et analyse les arcs de tir et les performances des basketteurs. Les systèmes de suivi de basket-ball de Noah sont utilisés par diverses équipes de la NBA, notamment les Los Angeles Lakers, les New York Knicks, les Golden State Warriors et les Toronto Raptors.

Carter a déclaré que la NBA avait utilisé les systèmes Noah lors de son NBA Combine 2019 à Chicago et que la société prévoyait de revenir sur l’événement.

Avec la montée en puissance de l’étoile filante NBA Stephen Curry, le développement des tireurs est plus une priorité dans le jeu d’aujourd’hui, en particulier les tireurs à trois points. Par conséquent, de plus en plus d’équipes investissent dans des systèmes de tir comme Noah.

« Pour moi, Curry a changé le monde du tir », a déclaré Nurse. «Les jeunes enfants vont là-bas et disent:« C’est de là que tire Steph », et ils commencent à trouver un moyen de faire fonctionner leur corps plus efficacement afin de faire voyager la balle.

« Cela change l’espacement. Cela change la défense », a ajouté l’infirmière. « Cela a changé la donne, et je pense que Steph et les Warriors ont beaucoup à voir avec cela, avec les Rockets et leurs analyses. »